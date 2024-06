Cryptos : Pourquoi Solana et cette ICO virale profiteront le plus des ETF Spot Ethereum

Le lancement imminent des ETF Spot Ethereum a été un catalyseur de prix pour certains actifs cryptographiques, et les experts s’attendent à de nouvelles opportunités de marché avant le lancement. Solana et une nouvelle ICO virale, ETFSwap (ETFS), sont deux projets qui devraient bénéficier de cet événement crucial et qui ont montré des tendances intéressantes au cours des dernières semaines. Alors que Solana est un actif cryptographique beaucoup mieux établi, ETFSwap (ETFS) a démontré le potentiel de rendements plus élevés et d’entrées d’investissement plus sûres au cours de sa prévente en cours.

L’ICO virale ETFSwap (ETFS) prête à un énorme rallye lors de son lancement

Les nouvelles entourant les ETF Spot Ethereum et d’autres ETF cryptographiques ont été un catalyseur de prix important pour le marché au cours des derniers mois. ETFSwap (ETFS) est un nouveau bénéficiaire de l’attention avec sa nouvelle plateforme de négociation d’ETF. La nouvelle plateforme DeFi vise à offrir un accès à l’investissement et à la négociation d’actifs ETF dans des secteurs tels que la technologie, l’énergie, les matières premières, les soins de santé et bien d’autres encore.

En démocratisant l’accès aux investissements en ETF, ETFSwap (ETFS) résout certains des principaux problèmes rencontrés par les investisseurs qui négocient des ETF directement sur les marchés traditionnels. Les ETF tokenisés sur ETFSwap (ETFS) offriront des avantages tels que la négociation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans limite d’heures de négociation, des règlements rapides, l’accès à la liquidité, des revenus passifs provenant des rendements de jalonnement, des frais de négociation peu élevés et une négociation décentralisée et sans autorisation.

ETFSwap (ETFS) marque quelques points supplémentaires en tant que plateforme décentralisée, permettant aux utilisateurs de négocier sans fournir d’informations KYC. La nouvelle plateforme basée sur l’Ethereum facilitera les échanges de crypto-monnaies en mode DeFi complet. D’autres avantages intéressants incluent des transactions perpétuelles avancées avec un effet de levier jusqu’à 50x pour amplifier les gains.

En outre, ETFSwap (ETFS) a annoncé le lancement d’une version bêta dans le courant du mois prochain, au cours de laquelle les utilisateurs précoces pourront découvrir une interface conviviale fantastique avant le lancement principal. Parmi les autres fonctionnalités intéressantes, citons l’ETF Finder et l’ETF Screener, alimentés par l’IA, qui fourniront des recommandations aux utilisateurs sur la base d’une analyse approfondie des données.

L’ETFSwap (ETFS) progresse à un rythme fantastique dans l’attente des ETF Spot Ethereum. Le nouveau projet est prêt à bénéficier massivement de la traction, et les investisseurs précoces peuvent profiter de l’entrée privilégiée sur la prévente pour des profits massifs au lancement.

Solana pourrait atteindre un nouvel ATH après le lancement des ETF Spot Ethereum

Les experts pensent qu’une fois que les ETF Spot Ethereum seront enfin lancés, le paysage se ralliera à Solana pour un ETF Spot. Solana est devenu le candidat naturel pour un ETF suite à son succès de l’année dernière. Le réseau s’est imposé comme une alternative à Ethereum (ETH) grâce à son écosystème DeFi efficace, à sa pile technologique supérieure et à sa communauté mondiale de mèmes en plein essor.

Les données de DeFiLlama montrent que Solana a conquis plus de 42 % du marché des DeFi non basés sur Ethereum, avec une valeur totale bloquée (TVL) de 4,07 milliards de dollars. Les tendances on-chain montrent en outre que Solana pourrait augmenter sa TVL encore plus haut vers le lancement des ETF Spot Ethereum. Solana a été une destination de choix pour les investisseurs en Ethereum (ETH) qui ont transféré des actifs vers d’autres réseaux.

Plus de 3 milliards de dollars d’actifs ont été transférés d’Ethereum (ETH) vers Solana au cours de l’année écoulée, et ce chiffre devrait augmenter avec le lancement des ETF Ethereum au comptant. Solana se négocie à 128 dollars, mais les perspectives sont impressionnantes pour les prochains mois. Malgré la volatilité récente de Solana, la crypto-monnaie s’est échangée à un prix de 700 % au cours de l’année écoulée.

Solana est déjà l’une des altcoins les plus performantes, et les ETF Spot Ethereum ne sont que des catalyseurs de prix supplémentaires pour la cryptocurrency. Cependant, y a-t-il quelque chose de mieux à investir ?

Conclusion

Avec les ETF Spot Ethereum prêts à déclencher une reprise du marché, Solana et ETFSwap (ETFS) montrent des signes d’une reprise massive des prix. Cependant, ETFSwap (ETFS) a montré une marge bénéficiaire plus élevée, car les premiers investisseurs parient sur des perspectives de retour sur investissement de plus de 50 000% sur le projet prometteur. ETFSwap (ETFS) est actuellement en prévente, une opportunité limitée d’entrer à bas prix et de viser des rendements élevés avant le lancement.

Participez à la prévente pour 0,01831 $ avant que le prix n’augmente à 0,03846 $ lors de la prochaine phase de prévente.

