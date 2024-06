X (Twitter) autorise officiellement la pornographie et les contenus violents

Un tabou est tombé. A notre époque où le bien et le mal n’est plus vraiment discernable, le réseau social X, ex-Twitter, a annoncé officiellement avoir autorisé la publication de contenus à caractère érotique et pornographique sur sa plateforme. Les contenus violents sont également autorités. Ils étaient déjà visibles depuis des années, mais l’on croyait que la modération Twitter était débordée. Désormais, l’on sait que le réseau d’Elon Musk ne veut même plus supprimer ces contenus.

“Nudité d’adultes”

« Nous pensons que les utilisateurs devraient pouvoir créer, diffuser et visionner des contenus sexuels dès lors qu’ils sont produits et distribués de façon consensuelle », indique X au niveau de son règlement mis à jour. L’ex-Twitter assure néanmoins « empêcher que ces contenus soient visibles par des enfants ou par des utilisateurs adultes qui ne souhaitent pas y être exposés ». La politique est similaire pour les contenus violents.

L’interdiction de ces contenus n’avait jamais été formellement mis en avant. Mais en 2019, le réseau avait effleuré le sujet en annonçant l’interdiction, à compter du 1er janvier 2020, d’images incluant « une conduite sexuelle violente ». Sont désormais clairement autorisés photos ou vidéos « mettant en scène la nudité d’adultes ou des actes sexuels de nature pornographique ou pouvant susciter l’excitation sexuelle ». Ce point de règlement s’applique aussi aux contenus générés par intelligence artificielle, à l’animation et au hentai.