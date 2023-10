Elon Musk envisagerait d’arrêter X en Europe

Encore une frasque du multimilliardaire américain, ou véritable annonce ? Alors que l’Europe presse le réseau social X, ex-Twitter, de respecter les cadres règlementaires européens en raison de sa modération défaillante, Elon Musk pourrait prendre la décision de faire quitter X de l’Europe. Si l’on en croit les dires du média toujours bien informé Business Insider, Elon Musk envisagerait effectivement un retrait, sachant que les Européens ne représentent que 9% du trafic mondial de X.

Pas de modération

Deux raisons principales pourraient motiver une telle décision : X peine à atteindre son seuil de rentabilité, et les efforts/investissements nécessaires qu’il faudrait réaliser pour se mettre en conformité européenne dépasseraient de loin les objectifs financiers du groupe.

Il est certain que la personnalité de Musk, qui n’aime pas que des contenus soient modérés et qui se positionne en défenseur ultime de la liberté d’expression, va également peser dans la balance. Il faut dire que le service de modération n’existe quasiment plus sur Twitter, alors même que le monde traverse une période délicate avec l’attaque du Hamas sur Israël. En bref, il faut s’attendre à que nous ne puissions plus accéder à X. Un mal pour un bien ?