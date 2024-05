Jack Dorsey, fondateur de Twitter, critique sévèrement Blue Sky

La guerre interne des réseaux sociaux. Jack Dorsey, ancien fondateur et patron de Twitter, qui avait ensuite co-fondé Blue Sky pour concurrencer X, a sévèrement critiqué le réseau social au ciel bleu, alors qu’il vient de quitter son conseil d’administration. Dans une interview accordée à Mike Solana de Founders Fund, l’ex-CEO a jugé que Bluesky « répète littéralement toutes les erreurs » commises alors qu’il était à la tête de Twitter.

“Euh, ça ne le fait pas”

« Les gens ont commencé à voir Bluesky comme quelque chose vers lequel fuir loin de Twitter », a déclaré Dorsey. « C’est quelque chose qui n’est pas Twitter, et donc c’est génial. Et Bluesky a vu apparaître cet exode de personnes venant de Twitter, et c’était une foule très, très commune. … Mais petit à petit, ils ont commencé à demander à Jay et à l’équipe des outils de modération, et à expulser les gens. Et malheureusement, ils ont donné suite. C’est le deuxième moment où j’ai pensé, euh, ça ne le fait pas. »

Dorsey a indiqué qu’il financait déjà une autre plateforme de discussion décentralisée baptisée Nostr : « Je sais qu’il est tôt, et Nostr est étrange et difficile à utiliser, mais si vous croyez vraiment à la résistance à la censure et à la liberté d’expression, vous devez utiliser les technologies qui permettent réellement cela et défendre vos droits », a déclaré Dorsey. Ce Dorsey a donc la même pensée libertarienne que Musk, actuel PDG de X. Pourquoi ne pas le rejoindre ?

Toujours est-il que ces déclarations n’ont pas été appréciées de la part de Blue Sky. Paul Frazee, en charge du protocole du réseau social, a clamé : « Les espaces non modérés sont une idée ridicule. Nous avons créé un réseau partagé pour que des espaces modérés concurrents puissent exister. Même si quelqu’un voulait créer une application ATProto non modérée, je suppose qu’il le pourrait ? Bonne chance avec les boutiques d’applications, les régulateurs et les utilisateurs, je suppose. »