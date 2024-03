Les employés de Dell en télétravail complet ne peuvent plus recevoir de promotion

C’est ce qu’on appelle un sacré retournement de veste. Avec le Covid, le télétravail s’est imposé à tous et employés comme employeurs ont découvert que ce nouveau format de travail était tout aussi efficace que le présentiel. Mais depuis la fin du Covid, les managers ont réalisé qu’ils n’avaient plus l’oeil constamment sur leurs employés. D’où la résurgence du présentiel. Apple, Google. Amazon, Tesla, ou bien Microsoft s’étaient par exemple montrés insistants pour que les nombreux télétravailleurs de la pandémie de Covid-19 rejoignent leurs bureaux au plus vite.

“Reclassé comme hybride”

Dell est la dernière société de la tech à retourner sa veste. Ainsi, selon Business Insider, le fabricant de PC ne ne donnera plus de promotions internes à ses employés en télétravail. Pour être éligible à une promotion ou une évolution de poste, l’employé de DELL devra passer au moins trois jours par semaine dans les locaux de l’entreprise. Dell a même envoyé une note à l’ensemble du personnel pour mettre les points sur les « i » : « Pour les membres de l’équipe distante, il est important de comprendre les compromis : l’avancement de carrière, y compris la candidature à de nouveaux postes dans l’entreprise, nécessitera qu’un membre de l’équipe soit reclassé comme hybride sur site ».

Pourtant, le fondateur Michael Dell avait un tout autre discours il y a deux ans. « Plusieurs de mes collègues PDG de l’industrie technologique ont insisté pour que leurs équipes retournent dans des bureaux physiques « pour s’engager plus pleinement » ou avoir une présence plus visible » expliquait alors le CEO dans un article publié sur LinkedIn. « Mais d’après mon expérience, si vous comptez sur des heures forcées passées dans un bureau traditionnel pour créer une collaboration et procurer un sentiment d’appartenance au sein de votre organisation, vous vous trompez. »