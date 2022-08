Télétravail : 5 conseils être plus efficace

Travailler chez soi est le rêve de beaucoup et avec les différents confinements, le télétravail a trouvé ses lettres de noblesse. Mais travailler chez soi n’est pas aussi simple que cela car il faut être tout aussi efficace sans être encadré. Pour cela, nous vous donnons 5 conseils pour travailler mieux.

Un espace de travail dédié

Un des premiers points à prendre en compte lorsque l’on souhaite travailler chez soi est l’espace. Ne pensez pas que pianoter sur votre ordinateur au milieu de vos enfants qui jouent et avec la TV allumée vous permettra de faire du bon travail. Même si vous en avez l’impression. Il est indispensable de vous consacrer un espace spécifique pour travailler. Et cela même si vous n’avez pas la place.

Installez une cloison amovible. Placer votre plan de travail et vos dossiers, derrière celle-ci, peut s’avérer suffisant. Le principe est que lorsque vous « entrez » dans cet espace, vous sachiez que vous allez travailler. C’est un repère indispensable. C’est en effet important pour que votre cerveau puisse associer un lieu à une tâche. Passer la cloison, on se consacre au travail. Vous pourrez ainsi mieux travailler, réfléchir et partager.

Travailler allongé sur le canapé face à la TV n’est pas productif même si vous vous sentez bien.

Ce lieu dédié au travail doit être agréable et fonctionnel. Vous devez pouvoir travailler de longues heures sans souffrir. Pensez alors équipement ergonomique. Posez quelques plantes et une décoration à votre goût.

Tenter de créer une séparation entre vous et les autres est important. Et n’oubliez pas de les prévenir que vous travaillez et que vous ne souhaitez pas être dérangé.

Lorsque vous entrez dans cet espace, vous entrez au bureau. Ils ne viennent pas vous embêter quand vous êtes dans votre entreprise, loin d’eux ! C’est la même chose.

L’organisation, un point important

Optimiser son temps de travail est capital. Il est donc indispensable de savoir quand on est le plus productif pour adapter son emploi du temps. L’avantage de travailler chez soi est que vous pouvez faire votre propre planning et donc travailler quand vous êtes performant. Vous êtes du matin et adorez travailler très tôt ? Levez-vous tôt et allez-y !

N’hésitez pas à faire un planning en plaçant les tâches les plus complexes au moment où vous êtes le plus productif. Les autres tâches, moins importantes, trouveront leur place dans les moments où vous êtes moins efficace.

Accordez-vous une pause toutes les deux heures. C’est aussi important pour décompresser. Offrez-vous un café en caressant votre chat, par exemple. Ou sortez vous promener au jardin durant quelques minutes.

Vous adorez travailler la nuit ? Très bien mais dans ce cas pensez aussi lumière. Vous ne devez pas fatiguer vos yeux. Privilégiez des lampes LED plus douces pour vos yeux et votre budget.

Même si vous êtes indépendant, il est important de garder du contact avec d’autres personnes. Vos clients, des collègues… Cela vous permettra de conserver des interactions sociales et se sortir de « votre trou ». C’est très utile pour garder son cerveau en marche et échanger. Vous pouvez organiser des conférences avec vos clients pour en savoir plus sur ce qu’ils attendent ou négocier un point qui ne vous semble pas pertinent.

Sécuriser son travail

Travailler sur ordinateur impose bien souvent une utilisation d’internet. Avec les risques qui y sont liés. Piratage des informations, vols de données précieuses… Il est alors indispensable de se protéger au mieux pour travailler en sécurité et donc mieux.

Plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous devrez avant tout choisir un antivirus performant qui vous permet de surfer et d’échanger des dossiers sans pour autant craindre pour votre sécurité ni celle de ces mêmes dossiers. Vous pouvez ainsi sélectionner le free antivirus d’Avira, sûr et gratuit. Il existe une version pro particulièrement bien faite.

Vous pouvez aussi pour sécuriser votre navigation, utiliser le VPN, un réseau privé virtuel. Dès que vous utilisez internet, vos données sont cryptées. C’est un vrai écran de protection contre tous types d’attaque. C’est la base pour travailler de chez soi sans aucun risque. Et c’est absolument indispensable si vous devez envoyer ou recevoir des données privées. Il existe là encore de nombreuses plateformes vous proposant un VPN de qualité et vous pouvez adopter un logiciel pour Mac ou Windows sans trop dépenser. Vous ne souhaitez pas investir une forte somme ? Avira vous propose un VPN gratuit.

Vous voilà armé pour combattre les pirates informatiques au mieux. C’est aussi une solution pour mieux travailler car vous n’aurez pas à perdre du temps et vous poser des questions sur ce qui se passe sur le net avec vos informations.

Des logiciels qui peuvent être utiles

Travailler seul impose que l’on ne dispose pas des mêmes outils que si vous étiez au bureau. Il existe toutefois certains logiciels qui peuvent s’avérer très utiles pour travailler mieux et être plus performant.

Les logiciels à adopter en priorité sont ceux qui vont vous aider à automatiser certaines tâches récurrentes. Messagerie instantanée, partage de données, CRM ou encore gestion de projet sont des outils intéressants.

Vous pouvez employer la suite collaborative de Google que l’on peut avoir sur son ordinateur, sa tablette et son smartphone. Pour échanger des dossiers, Google Drive est idéal. Pour planifier vos journées, l’agenda est bien fait. Google Docs vous permettra de rédiger des textes (utilitaire proche de Word). Une version pro est disponible à un prix raisonnable. Pour les particuliers, c’est gratuit.

Vous devez faire de nombreuses visioconférences ? Un outil est devenu incontournable : Zoom. Cet outil est d’une utilisation très simple et peut être installée sur tous types de machines. La version gratuite permet de faire des Visio à 100 personnes. De nombreuses options (enregistrement vidéo, partage d’écran…) sont proposées moyennant paiement.

Vous devez travailler avec de nombreux collaborateurs ? Slack ou Talkspirit s’imposent. Vous devez manager plusieurs collaborateurs à distance ? Klaxoon est fait pour vous. Vous pouvez faire des séances de brainstorming à distance avec un tableau blanc, poser des post-it sur des idées…

Vous former au télétravail

Travailler bien chez soi ne s’improvise pas. Il ne suffit pas de s’assoir à son bureau et d’ouvrir un dossier pour proposer un travail de qualité même si vous êtes un excellent élément au bureau.

Travailler seul s’apprend avant tout. Vous devez savoir réagir en toute autonomie. Vous devez pouvoir prendre une décision seul et vous y tenir. Cela vous évitera de perdre du temps inutilement. Il faut aussi savoir gérer son temps et s’auto-motiver. Lorsque vous travaillez, vous travaillez et rien ne doit venir vous distraire.