Xbox va-t-il porter tous ses jeux sur Playstation ? Microsoft annonce un rendez-vous

Et si c’était la fin pour Xbox dans le milieu des constructeurs de consoles de jeux vidéo ? De multiples rumeurs ont éclaté ces derniers temps, relayées par les insiders les plus au courant de ce qu’il se passe au sein de Microsoft.

“Nouvelle stratégie”

Tous ont pointé une “nouvelle stratégie” au sein de Xbox, au vu des faibles ventes de consoles et de jeux face à ses deux principaux concurrents, Playstation et Nintendo. Ils ont notamment indiqué que Microsoft prévoirait de porter plusieurs jeux exclusifs sur Playstation, à savoir Starfield, Gears of War, Hi-Fi Rush, le prochain Indiana Jones et le Cercle Ancien, et même la saga Halo ! Ces rumeurs ont fortement énervé les fans de la marque, qui ont ainsi indiqué qu’ils allaient abandonner Xbox si tous les jeux étaient portés chez la concurrence pour amasser plus d’argent.

Face à ces réactions enragées, le patron de Xbox, Phil Spencer, a annoncé un rendez-vous “business” qui se tiendra la semaine prochaine. “Nous vous écoutons et nous vous entendons. Nous avons prévu un événement de mise à jour commerciale pour la semaine prochaine, au cours duquel nous avons hâte de partager avec vous plus de détails sur notre vision de l’avenir de la Xbox. Restez à l’écoute“, a-t-il écrit sur X. On ne sait pour l’heure pas la teneur de ce rendez-vous. Phil Spencer va-t-il confirmer les rumeurs, ou revenir sur ces informations ? On a en tout cas hâte d’en savoir plus.