Rachat d’Activision : Microsoft loue finalement le rôle de la CMA qui bloquait l’acquisition

C’est un drôle de revirement de situation. Microsoft a finalement salué le rôle de la CMA, autorité de régulation britannique, dans son rôle dans le rachat d’Activision par la firme de Redmond. Pour rappel, Microsoft a finalement vu son rachat valider en fin d’année dernière, après que la CMA, tout comme la FTC américaine, s’était fermement opposée en raison de préoccupations liées au cloud. Aujourd’hui, le président de Microsoft Brad Smith est revenu sur cet épisode lors d’un entretien avec la BBC.

“Normes strictes”

“Je ne reviendrais pas nécessairement sur toutes les préoccupations que j’ai soulevées lors de mon entretien en avril, mais je choisirais peut-être des mots légèrement différents pour faire valoir mon point de vue“, a-t-il d’abord dit, faisant référence à ses propos où il indiquait que la décision de la CMA avait “ébranlé” la confiance de Microsoft pour le développement d’une entreprise technologique en Grande-Bretagne.

“La CMA a appliqué des normes strictes et je respecte cela. À mon avis, elle a été sévère et juste. Elle a poussé Microsoft à modifier l’acquisition que nous avions proposée pour Activision Blizzard, afin de céder certains droits qui préoccupaient la CMA en ce qui concerne le cloud gaming“, a-t-il poursuivi. La décision de la CMA avait conduit Microsoft à revoir son rachat, en octroyant notamment à Ubisoft les droits du cloud gaming sur les jeux Activision Blizzard King pendant 15 ans. Pour l’heure, le rachat n’a pas fait ressentir d’effets auprès des joueurs. Mais cela ne devrait plus trop tarder, avec l’arrivée prochaine des jeux de l’éditeur sur le Gamepass.