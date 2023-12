Baldur’s Gate 3 ne débarquera pas dans le Xbox Game Pass

Sa sortie sur Xbox était très attendue. Baldur’s Gate 3, qui a boudé pendant plus de trois mois la plateforme de Microsoft, a finalement été commercialisé le 8 décembre dernier, juste après la cérémonie des Game Awards. On aurait pu imaginer que, pour se faire pardonner de ce retard, le studio de développement belge Larian accepte d’inclure le jeu de l’année 2023 dans le catalogue du Game Pass. Le PDG et fondateur du studio, Swen Vincke, a répondu.

“Gros jeu”

Pour Swen Vincke, les plans n’ont pas changé : « Oh, nous avons toujours dit dès le départ qu’il ne serait pas dans le Game Pass, il ne sera pas dans le Game Pass ». Qualifiant cette question de « délicate », Vincke a souligné l’absence de microtransactions dans Baldur’s Gate 3. “Nous avons fait un gros jeu, donc je pense qu’il y a un juste prix à payer pour cela, et je pense que c’est correct. Nous ne facturons pas de micro-transactions en plus, donc vous en avez pour votre argent. D’emblée, c’est un gros jeu. Je pense donc qu’il devrait pouvoir exister tel quel. C’est ce qui nous permet de continuer à créer d’autres jeux“, a-t-il dit.

Baldur’s Gate 3 est en tout cas un succès critique et commercial, quelque soit la plateforme. Avec 96/100 sur Metacritic et des avis “extrêmement positifs” sur Steam, le jeu approcherait des 10 millions de ventes. En août, l’ambassade de Belgique en Chine parlait de plus de 5 millions de ventes, et la couverture médiatique n’a fait que s’accroître depuis l’été. En France, le jeu figure à la quatrième position des titres les plus achetés du moment sur le Microsoft Store, et il se place en troisième aux États-Unis. Il a également longtemps été premier des précommandes sur Playstation 5.