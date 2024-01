Palworld s’impose comme le phénomène de ce début d’année

Un succès monstre, inattendu, et controversé. Palworld, le nouveau jeu vidéo événement, fait un carton sur PC et Xbox. En quelques jours seulement, le titre développé par le studio japonais Pocketpair, disponible en accès anticipé pour 26 euros et sur le Xbox Game Pass sur PC et consoles, s’est écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires.

Copie de Pokémon ?

Il est même devenu le jeu le plus vendu de tous les temps sur Steam. D’après Steam DB, Palworld est devenu le jour de sa sortie le troisième jeu le plus joué sur la palteforme, devant PUBG, Baldur’s Gate 3 ou GTA V. “Actuellement, notre fournisseur de serveur signale qu’en raison du grand nombre de joueurs simultanés, les serveurs sont devenus instables et que vous pourriez rencontrer des problèmes de connexion. Nous travaillons pour résoudre ce problème dès que possible !“, a même tweeté Pocket Pair samedi.

Si Palworld fonctionne si bien, c’est qu’il s’inscrit dans toutes les tendances du moment. Irrévérencieux, Palworld se présente comme un jeu similaire à Pokémon, mais avec des gros fusils d’assaut. Ce jeu de survie multijoueur peut ailleurs plusieurs dizaines de joueurs en ligne simultanément qui vont devoir survivre au monde peuplé de 111 types de créatures : les Pals, que l’on peut capturer à l’instar des Pokémon.

S’il est également controversé, c’est qu’il est très proche de la série japonaise de Nintendo. Sa direction artistique comme son concept s’en rapprochent énormément. De plus, certains modèles 3D seraient générées grâce à l’intelligence artificielle. Takuro Mizobe, le fondateur et patron du studio, a plusieurs fois vanté les mérites de son ancien jeu, AI Art Imposer, qui a fait appelle à l’IA générative. Il s’est notamment félicité que ce titre était capable de contourner le copyright. En bref, à voir si Palworld perdurera dans le temps ou pas.