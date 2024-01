Xbox annonce un Developer Direct, avec Indiana Jones et Hellblade 2

Xbox continue de communiquer, en attendant de sortir ses jeux prévus de longue date. Le constructeur américain Microsoft a annoncé la tenue d’une mini-conférence, le Developer_Direct, pour ce premier mois de 2024. Elle aura lieu le 18 janvier prochain à 21 heures. La durée ne devrait pas excéder l’heure, mais le programme devrait être copieux, si l’on en croit les dires de la firme de Redmond.

Indiana Jones et Hellblade 2

Ainsi, pas moins de quatre jeux devraient être présentés, donc le très attendu Indiana Jones, développé par le studio suédois MachineGames, déjà derrière les derniers Wolfenstein. Une présentation de dix minutes est ainsi prévu, alors que le jeu a été annoncé en développement il y a déjà plusieurs années.

Autre jeu présent, Hellblade 2, annoncé en 2020. Sa sortie est toujours attendue pour cette année 2024, et le titre devrait être une baffe graphique comme rarement les joueurs ont connu, comme nous l’ont montré de multiples bandes-annonces. On devrait aussi avoir droit au jeu de stratégie complexe Ara : History Untold, qui sera disponible sur le PC Game Pass mais pas le Xbox Game Pass, et à Avowed, le jeu de rôle et d’action fabriqué par le studio Obsidian, derrière Fallout New Vegas. Parmi les absents, on note notamment Towerborne.