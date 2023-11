Microsoft veut le Xbox Game Pass sur Playstation, Switch et “tous les écrans”

Est-ce là un aveu d’échec de la part de Microsoft ? Le géant de Redmond a annoncé son souhait de voir débarquer le Xbox Game Pass sur toutes les plateformes disponibles, à savoir la Playstation, la Nintendo Switch, les téléviseurs et, en somme, “tous les écrans”. Une sacrée annonce que les ventes de consoles Xbox continuent d’être loin, très loin derrière la concurrence.

“Concurrents dans le passé”

Tim Stuart, le directeur financier de Microsoft, a déclaré lors du sommet Wells Fargo TMT la volonté de sa compagnie d’apporter le Xbox Game Pass sur un maximum de supports. « Il s’agit d’un changement de stratégie. Nous n’annonçons rien d’important ici, mais notre mission est d’apporter nos expériences first-party et nos services d’abonnement à tous les écrans qui peuvent jouer à des jeux », a déclaré Tim Stuart. « Cela signifie les téléviseurs connectés, les appareils mobiles et ce que nous aurions considéré comme des concurrents dans le passé, tels que PlayStation et Nintendo ».

Nintendo et Sony n’auraient pourtant probablement pas grand chose à y gagner, à moins que leur concurrent leur propose des commissions sur chaque abonnement Gamepass… Cela présuppose d’ailleurs que les consoles Xbox, ainsi que la vente de jeux, ne soient pas au firmament pour Microsoft. En outre, le directeur financier a déclaré que le Xbox Game Pass est une activité à « forte marge » pour Microsoft, au même titre que les jeux first-party et la publicité. Il a félicité aussi le rachat d’Activision-Blizzard, qui permet à Microsoft d’atteindre plus rapidement ses objectifs.