Windows 11 : Microsoft dit définitivement adieu à WordPad

Après avoir été plus ou moins abandonné pendant des années, WordPad, la célèbre application de traitement de texte, est sur le point d’être supprimée de Windows 11. C’est une conclusion abrupte, mais attendue pour ce vieil utilitaire de Microsoft.

Microsoft officialise la fin de WordPad avec la dernière mise à jour de Windows 11

Selon un récent billet de blog publié le 3 janvier lors du déploiement de l’Insider Preview Build 26020 sur le canal Canary de Windows 11, Microsoft a annoncé : « À partir de cette version, les applications WordPad et People ne seront plus présentes après une installation propre du système d’exploitation. Par la suite, WordPad sera supprimé lors d’une mise à jour ultérieure et ne pourra pas être réinstallé. WordPad est désormais considéré comme une fonctionnalité Windows obsolète. » Cette déclaration claire marque la fin définitive de WordPad.

Bien que WordPad soit une fonctionnalité emblématique de Windows depuis des décennies, l’application de traitement de texte de Microsoft a déjà été abandonnée en termes de logiciels depuis le début de la rentrée 2023. En septembre dernier, Microsoft annonçait son intention de ne plus mettre à jour l’utilitaire, laissant présager sa disparition inéluctable. Quatre mois plus tard, cette prophétie s’est réalisée.

Le rideau tombe définitivement sur WordPad : la fin d’une époque

Selon les informations fournies par Microsoft, WordPad ne sera plus inclus dans les nouvelles installations de Windows. De plus, il sera complètement supprimé du système et les utilisateurs ne pourront plus le réinstaller manuellement. En bref, WordPad est appelé à disparaître définitivement dans les mois à venir.

Cependant, cette nouvelle n’est pas forcément triste. En effet, Microsoft n’accordait plus d’attention particulière à cette application et aucune mise à jour n’avait été effectuée depuis longtemps. Comparé à son homologue sur macOS, ” Pages “, WordPad était clairement à la traîne. Apple pendant ce temps continuait à le peaufiner à chaque nouvelle version de son système d’exploitation.

Il est important de noter que le Bloc-notes ne sera pas affecté par ces changements et continuera d’être disponible dans les futures versions de Windows.