Sam Altman redevient finalement le patron d’OpenAI

Quand Microsoft est impliqué, rien n’est jamais simple. Après le grand ramdam autour du rachat d’Activision-Blizzard par le géant de Redmond ces deux dernières années, voici que c’est au tour d’OpenAI d’entrer dans la valse des feuilletons à rebondissements. Sam Altman, qui a été viré par le conseil d’administration de la société spécialisée dans l’intelligence artificielle la semaine dernière, va finalement réintégrer le groupe.

“Meilleure voie”

“Nous sommes parvenus à un accord de principe pour que Sam Altman revienne à OpenAI en tant que dirigeant avec un nouveau conseil d’administration initial composé de Bret Taylor (président), Larry Summers et Adam D’Angelo. Nous collaborons pour régler les détails. Merci beaucoup pour votre patience“, a indiqué OpenAI sur X. De son côté, Sam Altman déclare : “J’aime OpenAI et tout ce que j’ai fait ces derniers jours était au service de cette équipe et de sa mission. Lorsque j’ai décidé de rejoindre Microsoft dimanche soir, il était clair que c’était la meilleure voie pour moi et pour l’équipe. Avec le nouveau conseil d’administration et le soutien de Satya [Nadella, patron de Microsoft], j’ai hâte de retourner à OpenAI et de construire un solide partenariat avec Microsoft.”

Rappelons que le conseil d’administration avait annoncé licencier Sam Altman en cause d’un manque de confiance. OpenAI avait ensuite embauché Emmett Shear comme nouveau dirigeant. Quelques heures plus tard, Microsoft déclarait que Sam Altman allait prendre les commandes d’une division sur l’IA. Et, enfin, OpenAI fait cette nouvelle. Sacré feuilleton !