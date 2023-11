OpenAI : le licenciement de Sam Altman a été “très mal géré”, d’après le nouveau patron

C’était le feuilleton de ces derniers jours. Sam Altman, le PDG d’OpenAI, société qui a créé ChatGPT, a été licencié par le comité d’administration en début de week-end dernier. Satya Nadella, président de Microsoft, l’a finalement embauché dans un nouvelle équipe dédiée à l’IA avancée, entraînant la démission de plusieurs employés d’OpenAI, qui ont préféré rejoindre le géant de Redmond.

Confiance “entamée”

Alors que la tempête semble passée, le nouveau patron d’OpenAi, Emmett Shear, a enfin réagi à toute cette situation. Dans un long message publié sur X, Emmett Shear annoncé avoir accepté le poste de dirigeant d’OpenAI, tout en évoquant son prédécesseur et la façon dont il a été viré. « Les employés d’OpenAI sont extrêmement impressionnants, comme vous l’avez peut-être deviné, et extrêmement motivés par leur mission. Il est clair que le processus et la communication autour du renvoi de Sam ont été très mal gérés, ce qui a gravement entamé notre confiance », a-t-il écrit.

Le nouveau dirigeant a ajouté que trois points allaient être les sujets principaux d’amélioration au sein de l’entreprise. Il souhaite ainsi engager un enquêteur indépendant pour étudier l’ensemble du processus qui a conduit à cette situation et produire un rapport complet, continuer à parler au plus grand nombre possible d’employés, de partenaires, d’investisseurs et de clients, et eeformer l’équipe de gestion et de direction. OpenAI s’en relèvera-t-il ? Rien n’est moins sûr.