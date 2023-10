Microsoft rachète Activision-Blizzard : les conséquences sur Xbox

C’est désormais chose faite, après une vingtaine de mois de tergiversation. Microsoft a enfin racheté l’éditeur de jeux vidéo Activision-Blizzard-King pour 69 milliards de dollars. Et en a donc profité pour mettre la main sur des licences prolifiques, telles que Call of Duty, Diablo ou Candy Crush.

« Nous aimons les jeux. Nous jouons à des jeux, nous créons des jeux et nous savons à quel point le jeu est important pour chacun d’entre nous en tant qu’individu et, collectivement, en tant que communauté. Aujourd’hui, nous accueillons officiellement Activision Blizzard et ses équipes chez Xbox », a indiqué Phil Spencer, le patron de Xbox.

Le Game Pass en folie

L’heure est donc à l’ajout prochain de jeux Activision-Blizzard sur le Game Pass. Aujourd’hui, nous commençons à travailler pour apporter les franchises bien-aimées d’Activision, de Blizzard et de King au Game Pass et à d’autres plateformes », a déclaré Phil Spencer. « Nous vous en dirons plus sur la date à laquelle vous pourrez jouer dans les mois à venir. Nous savons que vous êtes impatients — et nous le sommes aussi ».

C’est l’acquisition la plus importante jamais réalisée par Microsoft, loin devant les 26 milliards de LinkedIn. Rien que du côté de Blizzard, neuf studio de développement supplémentaires rejoindront Xbox. Activision compte 8500 employés. Il va donc falloir gérer tout ça d’une main de maître, au risque de se retrouver, de nouveau, avec des jeux décevants, comme Starfield.