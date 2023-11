Top 4 des meilleures machines à sous de Charismatic Slots

Charismatic Slots est une équipe de développeurs de logiciels de casino opérant depuis 2018. Les meilleures machines à sous produites par ce fournisseur sont décrites ci-dessous.

Le Mystère de Fabergé

L’intrigue de ce jeu est consacrée aux célèbres bijoux – les œufs de Fabergé. La machine à sous à un niveau de variance moyen, et son rendement théorique pour les joueurs est de 97,01%. Le nouveau casino en ligne offre les meilleures conditions pour jouer à cette machine à sous pour de l’argent.

La taille du pari autorisé dans la machine est de 0,20 à 100 pièces de jeu. Le joueur peut gagner jusqu’à 1 500 000 crédits par tour. La valeur de la pièce peut être évaluée entre 0,01 et 1.

Le maximum sur la ligne peut être placé de 1 à 5 pièces. Les combinaisons gagnantes peuvent être formées dans 20 directions. Pour les réaliser, il faut au moins 3 symboles identiques sur l’une des lignes de paiement.

Le terrain de jeu comporte 5 rouleaux placés sur 3 rangées. Les options bonus sont les symboles d’expansion, les jokers et les tours de rouleaux gratuits. Les icônes peu coûteuses sont les suivantes: Reine, Roi, As, Horloge, Écusson.

Les combinaisons avec ces symboles peuvent rapporter de 5 à 100 pièces. Les symboles coûteux sont des oeufs de Fabergé de différentes couleurs, à savoir:

Vert.

Jaune.

Rouge.

Les premiers rapportent jusqu’à 500 pièces, les seconds jusqu’à 1 500 pièces et les troisièmes jusqu’à 3 000 pièces.

Boutique de paris

Cette machine à sous, sortie en 2020, est dédiée au thème de l’industrie des paris et des paris sur les disciplines sportives. Elle appartient à la catégorie des machines à sous à volatilité moyenne et son RTP est de 97,09 %.

La mise minimale est de 0,01 pièce et la mise maximale de 5 pièces. En un seul tour, l’utilisateur peut gagner jusqu’à 5 000 crédits. L’aire de jeu comporte 3 rangées et 5 rouleaux. Il n’y a pas de lignes de paiement et les symboles sont donc payés lorsqu’ils tombent à n’importe quel endroit.

Les icônes qui rapportent le moins sont :

Q, K, A.

Journal.

Joueur de tennis.

Ils rapportent jusqu’à 2,5 pièces. Les symboles rentables sont les suivants: Joueur de rugby, Jockey, Footballeur.

Leurs combinaisons peuvent rapporter jusqu’à 15 pièces. Le jeu propose un symbole Wild sous la forme d’un joueur de basket-ball qui lance le ballon sur le ring. Il peut remplacer d’autres icônes dans les combinaisons de prix. Il y a également un jeu bonus, qui est activé lorsque 3 symboles bonus tombent, sous la forme d’une coupe avec l’inscription Bonus.

Capitaine des pirates

Cette machine à sous sur le thème des pirates a été développée en 2019. Elle présente une volatilité moyenne et son taux de retour aux joueurs atteint 97,04 %. En un seul tour, l’utilisateur ne peut pas gagner plus de 452 000 crédits.

La taille de la mise autorisée varie entre 0,20 et 100 pièces. Le terrain de jeu est classique : 3 rangées et 5 rouleaux. Les combinaisons de prix peuvent être créées par l’une des 20 directions. Pour les composer, il faut au moins 3 cartes identiques.

Les icônes de la rangée dans le jeu sont: Dame, Roi, As, Carte, Tonneau.

Elles rapportent jusqu’à 100 pièces de jeu dans les combinaisons de prix. Les symboles moyens sont la boussole et le canon, qui rapportent respectivement jusqu’à 500 et 1 500 pièces. L’icône la plus chère est la Fille Pirate, qui peut rapporter 300, 1 000 ou 3 000 crédits pour une combinaison.

Le jeu possède un symbole Wild, sous la forme d’un crâne portant l’inscription du même nom, qui permet de créer des combinaisons gagnantes. Il y a également un symbole bonus sous la forme d’un coffre qui déclenche 5, 10 ou 20 tours du jeu bonus.

Père Noël ivre

La machine à sous “Drunk Santa” est dédiée au thème de Noël. Son niveau de dispersion est moyen et son RTP atteint 97,02 %. En un tour de jeu, vous pouvez gagner jusqu’à 300 000 pièces.

L’aire de jeu de la machine comprend 5 rouleaux, situés sur 3 rangées. Sur un tour, vous pouvez parier de 0,20 à 100 crédits. La valeur d’une pièce est estimée entre 0,01 et 1. La mise maximale par ligne est de 5 pièces.

Des icônes peu coûteuses ont été conçues sous la forme de: Dame, Roi, As, Bougies, Bonhomme de neige.

Les combinaisons avec ces icônes rapportent au joueur de 5 à 250 pièces. Les icônes les plus rentables sont l’enveloppe et la boule de neige, qui rapportent respectivement jusqu’à 400 et 1 000 crédits.

Le jeu comporte également trois symboles bonus. Le Wild, sous la forme d’un renne, remplace les autres icônes dans les combinaisons de prix. Le Scatter sous la forme du Père Noël active 5, 10 ou 15 tours de tours gratuits. Le symbole bonus sous la forme d’un cadeau déclenche le jeu bonus.