The Last of Us Part II Remastered débarque sur Playstation 5

Une arrivée pour le meilleur et pour le pire. Le chef d’oeuvre de la Playstation 4 The Last of Us Part II débarque dès le 19 janvier 2024 sur Playstation 5, dans une version dédiée. Alors même que le jeu original est sorti en 2020. Et qu’il avait reçu une mise à jour pour tourner dans les meilleures conditions sur PS5. Et qu’il dispose quasiment des mêmes graphismes…

Quelques modes inédits

Cette sortie avait fait l’objet d’une fuite avec une page dédiée révélée sur le blog Playstation. Finalement, l’annonce a été officialisée quelques heures plus tard par Sony. Certes, le jeu ne devrait pas disposer de graphismes beaucoup plus évolués – ils sont toujours magnifiques, même trois ans après sa sortie. Une résolution 4K sera proposée, ainsi qu’une amélioration de l’éclairage en jeu.

Outre cela, TLOU Part II PS5 proposera un tout nouveau mode de jeu, “No Return”, qui sera une mode roguelike qui permettra aux joueurs d’incarner différents personnages de la licence, devant survivre dans de multiples environnements. Le mode “Lost Levels” permettra de parcourir des nouveaux retirés du jeu au cours de son développement. Vous pourrez également jouer de la guitare librement. Enfin, les effets de la Dualsense seront totalement intégrés. Bon, ce n’est pas grand chose, mais la mise à jour coûtera 10 euros pour tous les joueurs possédant le jeu de base. Pour le reste, ce sera plein pot.