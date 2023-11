Nintendo : The Legend of Zelda se décline en film, avec Sony en partenariat

Après des mois de rumeurs, qui ont suivi la sortie du film Super Mario Bros, c’est désormais officiel : il y aura bien une oeuvre The Legend of Zelda au cinéma. C’est le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui l’a annoncé. Le film sera produit par le papa de la saga, Shigeru Miyamoto, et Avi Arad, le président d’Arad Productions Inc (Spider-Man).

Live action

Il sera réalisé par Wes Ball, et il est cofinancé par Nintendo et… Sony Pictures Entertainment Inc. La distribution du film sera ainsi assuré par Sony. Cocasse, quand on sait que Sony est le propriétaire de Playstation, le plus important concurrent de Nintendo dans le secteur du jeu vidéo…

Mais là où Super Mario Bros était un film d’animation, The Legend of Zelda sera un film en live action, avec de vrais acteurs donc. Il y a de quoi craindre un nanar : tant de jeux déclinés en films se sont révélés être des daubes en puissance (Hitman, Doom…). Mais on peut comprendre l’appétence de Nintendo pour une telle oeuvre, vu que le film Mario a généré plus de 1,36 milliard de dollars de recette. The Legend of Zelda, dont le dernier opus TOTK a vendu plus de 10 millions de copies, va-t-il aussi connaître le succès au cinéma ?