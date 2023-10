Comment rendre le Bitcoin anonyme ?

De nombreuses entreprises et particuliers utilisent de plus en plus les crypto-monnaies pour effectuer des paiements en raison de l’anonymat des transactions. Les paiements en Bitcoins n’affichent pas l’identité réelle des utilisateurs, ce qui rend extrêmement difficile la détermination des entités qui se cachent derrière. Contrairement aux systèmes de paiement traditionnels où le compte de l’utilisateur est directement lié à son nom ou à son identité, les utilisateurs de Bitcoin ont des adresses publiques composées d’une chaîne de chiffres et de lettres aléatoires. Pour découvrir la polyvalence de la plateforme de trading et faire le premier pas vers le succès financier en visitant Immediate Revolution 360.

Le Bitcoin permet aux utilisateurs d’envoyer, de recevoir et de stocker des fonds sans révéler leur identité réelle. Grâce à son réseau décentralisé, le Bitcoin ne relie que les deux parties à une transaction, éliminant ainsi les intermédiaires. Le Bitcoin est donc un moyen de paiement idéal pour ceux qui attachent de l’importance à la protection de leur vie privée. Toutefois, les transactions ne sont pas entièrement anonymes car le réseau Bitcoin compile toutes les transactions sur un registre public numérique.

De plus, certains pays ont mis en place de nouvelles réglementations sur les crypto-monnaies qui obligent les entreprises à respecter les règles de connaissance du client (KYC). Cela signifie que pour effectuer des transactions en Bitcoins par l’intermédiaire de certaines bourses d’échange, vous devrez peut-être révéler votre identité réelle. Néanmoins, il existe toujours des moyens de rendre vos transactions en Bitcoins anonymes.

Cacher votre identité Bitcoin

L’objectif principal de l’anonymisation des transactions en Bitcoins est de cacher votre identité ou de faire en sorte qu’il soit impossible de faire le lien entre les transactions et vous. Il existe quelques options pour atteindre cet objectif.

Mélangeurs de Bitcoins

Les mélangeurs de Bitcoins permettent à deux personnes d’échanger leurs fonds sans observer la manière dont les transactions se déroulent. La plupart des mélangeurs sont aujourd’hui de grandes plateformes centralisées dotées d’outils cryptographiques sophistiqués qui permettent aux utilisateurs d’échanger leurs jetons en toute confiance. Les mélangeurs sont comme un seau dans lequel différentes personnes placent leurs pièces et les retirent ensuite. CoinJoin est un excellent exemple de mélangeur de Bitcoins.

La plateforme permet à un grand groupe d’utilisateurs de jeter leurs pièces dans un seau, puis de récupérer les quantités exactes après un court laps de temps. C’est comme si l’on mélangeait des aiguilles dans un plateau, puis qu’on les reprenait. Grâce aux mélangeurs, il est impossible pour quiconque suit vos Bitcoins de savoir où ils vont après le mélange, car il n’y a aucune chance que les mêmes jetons reviennent dans votre portefeuille.

Le mélange de Bitcoins est un service tiers payant qui peut créer des adresses temporaires, permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions anonymes. Le mélange de Bitcoins rompt le lien entre votre identité, un portefeuille et des jetons particuliers.

Utiliser des Altcoins pour garder l’anonymat

Vous pouvez également utiliser des Altcoins ou d’autres crypto-monnaies pour cacher vos Bitcoins. Le processus est simple. Il vous suffit d’échanger les Bitcoins contre une autre crypto-monnaie de votre choix, puis de les reconvertir en Bitcoins. Il est donc extrêmement difficile de suivre les comptes des utilisateurs et d’établir une corrélation entre eux. Cependant, lorsque vous choisissez un Altcoin pour échanger vos Bitcoins, soyez vigilant.

Lorsque vous utilisez cette astuce, il est conseillé de choisir un Altcoin à fort potentiel de croissance, mais il doit être plus populaire pour se démarquer. Envisagez également un Altcoin offrant des garanties supplémentaires en matière de protection de la vie privée. De plus, utilisez différentes bourses pour les transactions.

Créer de nouvelles adresses pour différentes transactions

L’utilisation d’une nouvelle adresse pour recevoir des paiements est également un excellent moyen de préserver l’anonymat de vos transactions en Bitcoins. Le Bitcoin vous permet de créer autant de portefeuilles que nécessaire pour différentes transactions. Cela vous permet d’isoler chaque transaction de manière à ce qu’il soit presque impossible pour quelqu’un de l’associer à une autre. Cela garantit que même ceux qui vous envoient des Bitcoins ne connaissent pas les autres adresses que vous possédez.

Le Bitcoin garantit une confidentialité et une autonomie de premier ordre, mais les transactions peuvent toujours être tracées. Les conseils ci-dessus peuvent vous aider à renforcer l’anonymat lors de l’utilisation du Bitcoin.