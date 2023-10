Les jeunes Français passent moins de temps sur les réseaux sociaux

Une bonne nouvelle. Une récente étude vient de révéler que les jeunes adolescents français, âgés de moins de 13 ans, sont moins accros aux réseaux sociaux. Les règles des plateformes leur interdisent d’avoir un compte, mais beaucoup contournent ce système. D’après le baromètre réalisé par l’agence française Heaven, les moins de 13 ans sont aujourd’hui 71% (contre 86% en 2022) à utiliser régulièrement au moins une application de réseau social.

Moins de temps passé sur le smartphone

Une enquête de la CNIL affirmait en 2021 que la première inscription sur un réseau social intervenait vers l’âge de 8 ans et demi, et que plus de la moitié des 10-14 ans sont présents sur ces plateformes. Dans l’étude de Heaven, on apprend que les enfants reçoivent le plus souvent leur premier smartphone à 11 ans, et 83% des jeunes de 12 ans en ont un. Le temps quotidien passé en moyenne sur leur téléphone recule de 14 minutes cette année à 1 heure et 49 minutes.

Enfin, d’après Heaven, YouTube reste la plateforme préférée des plus jeunes. La grande majorité des plateformes est en décroissance par rapport à l’année dernière, comme Snapchat, TikTok, Instagram et WhatsApp. En bref, c’est une bonne nouvelle.