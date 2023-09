PlayStation 5 : Spider-Man 2 s’annonce dantesque

La nouvelle exclusivité de la PlayStation 5 s’annonce particulièrement dantesque. Montré plus en détails ces derniers jours, Marvel’s Spider-Man 2 a rassuré tous les fans de l’homme araignée, mais également les testeurs, qui ont pu mettre la main dessus.

Une vingtaine d’heures pour la quête principale

Le titre, dont l’histoire principale devrait durer une vingtaine d’heures (une durée triplée pour le 100%), met en scène Peter Parker et Miles Morales dans la ville de New York. Cette dernière a été agrandie par rapport au premier épisode, puisque deux quartiers supplémentaires sont disponibles : Brooklyn et le Queens.

Il sera d’ailleurs possible de passer d’un héros à l’autre en une fraction de seconde, grâce aux chargements rapides de la PlayStation 5. En outre, les deux Spider-Men devront combattre Venom, Kraven le Chasseur et le Lézard. L’on pourrait également voir Mysterio… Niveau graphismes, Sony annonce du tout bon, avec tous les modes comportant du ray tracing. Un mode performance en 60 FPS sera disponible, ainsi qu’un mode 30 FPS et 40 FPS. Le VRR et le 120 Hz sont pris en charge. A voir toutefois si ce Spider-Man 2 n’aura pas un air de déjà-vu…