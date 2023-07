Spider-Man 2 s’offre une nouvelle bande-annonce et une PS5 dédiée

Marvel’s Spider-Man 2 se rapproche ! L’exclue Playstation 5 événement de l’année sortira le 20 octobre prochain. Et la date approchant à grands pas, Sony a dévoilé une nouvelle bande-annonce du jeu d’Insomniac Games, au cours de la Comic-Con de San Diego.

Ce trailer présentant l’histoire du titre montre des scènes d’action impressionnantes, avec l’arrivée de Venom dans un New York pluvieux, en plein coeur de Times Square. On y remarquera la qualité des graphismes, des textures, et des visages, notamment celui de Miles Morales, qui s’offre par ailleurs une nouvelle coupe de cheveux. Cette bande-annonce montre aussi Harry, le meilleur ami de Peter, Kraven et l’homme lézard.

“Quand Venom prend le pouvoir”

Jon Paquette, le directeur narratif de Marvel’s Spider-Man 2, a dévoilé le synopsis du jeu : « Les meilleures histoires des symbiotes sont une grande allégorie : nous avons tous une part de ténèbres – que se passerait-il si nous la laissions prendre les commandes ? (…) Nos héros devront affronter les ténèbres sous toutes leurs formes. Nous voulions qu’ils changent, extérieurement et intérieurement, et examiner l’impact de cette évolution sur leurs proches. Et quand Venom prend le pouvoir, ils risquent de s’y perdre, eux et leurs êtres chers, à jamais. »

Une console PS5 dédié au jeu a également été révélée, toute noire avec un bord rouge comportant le logo de Spider-Man. Une Dualsense rouge et noire l’accompagnera, visiblement touchée par le symbiote. Les joueurs qui précommanderont ce bundle auront droit à trois points de compétence supplémentaires dans le jeu, un Web Grabber, et deux tenues (Arachknight et Shadow Spider).