WhatsApp lance Channels, des chaînes pour recevoir des actualités

WhatsApp innove. Le géant de la discussion en ligne continue de grandir, et annonce l’arrivée des Channels. C’est d’ores et déjà disponible dans 150 pays, dont la France. Il sera donc possible de suivre via ces chaînes des organisations, des équipes de sport, des artistes, des influenceurs, sur WhatsApp. C’est donc à peu près la même chose que les chaînes sur Instagram. Ces chaînes seront séparées de vos discussions.

Une mise à jour impérative

Voici les nouvelles fonctionnalités de Channels, disponibles auparavant dans 10 pays :

Annuaire amélioré : vous pouvez désormais trouver des chaînes à suivre filtrées automatiquement en fonction de votre pays. Vous pouvez également trouver plus facilement les nouvelles chaînes, les chaînes les plus actives et les chaînes populaires d’après leur nombre d’abonnés.

Réactions : vous pouvez réagir avec des emojis et voir le nombre total de réactions. Vos réactions ne seront pas montrées aux autres abonnés.

Modification : les administrateurs pourront bientôt modifier leurs actualités pendant 30 jours. Après cette période, WhatsApp les supprimera automatiquement de ses serveurs.

Transfert : lorsque vous transférerez des actualités vers des discussions ou des groupes, vos messages comprendront un lien vers la chaîne.

Il faut bien évidemment mettre à jour WhatsApp pour en profiter.