iPhone 15 et 15 Plus : enfin des nouveautés

Enfin des nouveautés pour les iPhone de base de la marque à la pomme ! Lors de sa traditionnelle conférence de septembre, Apple a dévoilé ses iPhone 15 et 15 Plus. Alors que l’iPhone 14 n’apportait pas grand chose, ce 15 vient de gagner la fonction Dynamic Island, héritée de l’iPhone 14 Pro. Il récupère également son affichage SuperRetinaXDR de 6,1 pouces qui permet de monter à 2000 nits en extérieur, contre 1200 pour l’iPhone 14.

USB-C

L’iPhone 15 profite aussi de la puce A16 Bionic, et d’un capteur photo de 48 mégapixel pour l’appareil grand angle. Mais c’est véritablement la fonctionnalité la plus marquante : l’iPhone 15 aura pour la première fois un port USB-C, imposé par l’Union européenne. La charge sans-fil évolue également pour passer à une compatibilité plus universelle avec Qi 2.0, en plus du MagSafe. Concernant l’iPhone 15 Plus, c’est tout pareil, mais plus grand, avec un écran de 6,7 pouces.

L’iPhone 15 sera disponible à partir de 969 euros et l’iPhone 15 Plus à 1119 euros. Le tarif a donc perdu 50 euros par rapport aux iPhone 14.