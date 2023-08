Apple teste l’impression 3D dans la création de ses futurs appareils

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple utilise des imprimantes 3D pour fabriquer le châssis de certains des prochains modèles de l’Apple Watch Series 9. Le nouveau processus de fabrication testé par Apple utiliserait moins de matériaux que les grandes plaques de métal nécessaires à la fabrication CNC traditionnelle, et permettrait de réduire le temps nécessaire à la fabrication de nouveaux appareils.

Grâce à une technique appelée “binder jetting” (que l’on peut traduire par jet de liant), Apple est en mesure d’imprimer le contour d’un appareil à un niveau proche de sa forme réelle à l’aide d’une substance en poudre. Un second processus utilise la chaleur et la pression pour comprimer le matériau en une substance qui ressemble à de l’acier et qui est ensuite affinée par fraisage.

Les informations de M. Gurman font écho à ce que nous avons déjà entendu de la part de Ming-Chi Kuo, analyste d’Apple. En juillet dernier, Kuo a déclaré que la prochaine Apple Watch Ultra de deuxième génération comprendrait des pièces mécaniques imprimées en 3D. Plus précisément, il a affirmé qu’Apple “adopte activement la technologie d’impression 3D” et que certains des composants en titane de la nouvelle Apple Watch Ultra seraient imprimés en 3D.

Gurman affirme qu’Apple prévoit d’utiliser cette nouvelle méthode d’impression 3D pour le châssis des modèles Apple Watch Series 9 en acier inoxydable plutôt que pour les composants de l’Ultra. Quoi qu’il en soit, il semble qu’Apple teste activement cette méthode de fabrication depuis 2023. Gurman affirme qu’Apple prévoit d’imprimer en 3D des appareils en titane en 2024.

Le passage à l’impression 3D pour la production de certains appareils permettrait à Apple d’améliorer les temps de fabrication et de réduire potentiellement les coûts de production.