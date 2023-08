Starfield aurait coûté 200 millions de dollars à développer

Un nouveau paquebot du jeu vidéo. La nouvelle exclusivité Xbox sortant le 6 septembre sur Series S, Series X et PC (le 1er septembre en accès anticipé), Starfield, aurait coûté pas moins de 200 millions de dollars à produire. Il faut dire que la licence serait en préparation depuis une dizaine d’années.

500 développeurs

L’information a été partagée par David Reitman, spécialisé dans la stratégie et croissance des revenus chez Accenture. “Accrochez-vous à vos casques spatiaux et prenez votre pop-corn, les amis ! Le prochain RPG de Bethesda Softworks, Starfield, est comme si l’univers cinématographique Marvel avait eu un bébé avec Skyrim, puis l’avait envoyé dans un camp spatial de 25 ans ! La vision créative de Todd Howard, un homme qui a dû attendre que la technologie rattrape son retard pour que la vision se réalise, est désormais prévue pour le décollage le 6 septembre ! Avec une équipe de plus de 500 personnes et un budget de plus de 200 millions de dollars, ce jeu promet un univers si vaste qu’il vous faudra un GPS spatial !”, a-t-il écrit.

On ne sait pas d’où il tient ses sources, mais l’on peut croire qu’elles sont fiables. Pour rappel, Destiny avait 140 millions de dollars hors marketing. GT5, 256 millions de dollars. Starfield est le premier nouvel univers créé par Bethesda depuis 25 ans.