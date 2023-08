Playstation rachète Audeze, fabricant de casques audio

Playstation continue de diversifier ses activités. La marque japonaise Sony a racheté, en lien avec Playstation, un fabricant de casques audio premiums définitivement orientés vers les jours. Il s’agit d’Audeze, qui ne dira peut-être rien au grand public mais qui est important dans le secteur des casques audios. Le montant du rachat n’a pas été dévoilé publiquement.

“Technologies brevetées”

« Cette acquisition renforcera les efforts de [Sony Interactive Entertainment] pour continuer à innover en matière d’expérience audio des jeux PlayStation », indique Sony. Audeze continuera de fonctionner de manière indépendante, avec des produits disponibles sur toutes les plateformes. Sony souligne aussi que les casques d’Audeze utilisent « des technologies brevetées et des transducteurs magnétiques planaires uniques pour offrir une expérience sonore exceptionnelle » aux consommateurs et aux professionnels de l’enregistrement.

« Audeze est une marque de premier plan dans le domaine des casques audio et cette acquisition souligne l’importance que Sony Interactive accorde à l’innovation et à l’offre de la meilleure expérience audio aux joueurs PlayStation », a déclaré Hideaki Nishino, un vice-président chez Sony Interactive Entertainment. « Nous sommes ravis d’intégrer l’expertise d’Audeze à l’écosystème PlayStation, en nous appuyant sur les progrès considérables que nous avons réalisés avec le Tempest 3D AudioTech de la PlayStation 5 et le casque sans fil Pulse 3D ».