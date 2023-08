Playstation Portal : la nouvelle “console” portable de Sony dévoilée

C’est une “console” qui en fera hurler certains. Sony a officiellement dévoilé son nouvel appareil portable, la Playstation Portal, quelques mois après avoir révélé son nom de code, le Playstation Q. La marque japonaise a profité de la tenue de la Gamescom pour préciser, en marge, le prix et les caractéristiques de cette nouvelle console.

Pas de cloud

La PlayStation Portal se connecte en Wi-Fi à votre PS5 et vous permet de jouer aux jeux qui sont stockés dessus. Cette console ne fera que du remote play : autrement dit, vous pouvez dire au revoir au cloud gaming, du moins pour l’instant. Ce qui est étrange, puisque le cloud gaming est désormais totalement viable sur votre smartphone… Egalement, pas de format physique pour les jeux, comme vous pouvez vous en douter. C’est donc ni plus ni moins que la mablette de la Wii U. Il faut d’ailleurs être sur le même réseau internet que sa Playstation 5 pour en profiter. « Les jeux PS VR2 fonctionnant avec le casque et les jeux diffusés à l’aide de la fonction de streaming du PlayStation Plus Premium ne sont pas pris en charge », précise aussi Sony. Le début minimum requis est 5 Mb/s.

La Playstation Portal est l’équivalent d’une manette Dualsense coupée en deux avec un écran au milieu. L’écran LCD de 8 pouces pourra afficher au maximum 60 images par secondes et une résolution 1080p. Aucun support Bluetooth n’est disponible, mais la console utilise la technologie Playstation Link. Cette nouvelle norme est conçue pour fonctionner avec les casques et écouteurs sans fil compatibles, vendus séparément.

La console sortira d’ici la fin de l’année. Au prix de 219,99 euros… auxquels s’ajoute évidemment le tarif de la PS5.