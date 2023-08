Quelles seront les 5 coloris de l’iPhone 15 ?

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront disponibles dans une nouvelle sélection de couleurs, avec au moins 5 nuances différentes, selon de récentes rumeurs.

D’après le leaker connu sous le nom de Unknownz21 sur Twitter, qui a déjà fourni une grande quantité d’informations sur les prochains appareils d’Apple, au moins six coloris différents ont été testés pour l’iPhone 15 :

Rose / Or Rose / Or “Blush”

Vert

Bleu

Jaune

Orange

Noir / “Midnight” / “Dark” / Basalte

Plus tôt cette semaine, il s’est dit qu’Apple envisageait pour la première fois d’accompagner chacun des appareils de la gamme iPhone 15 d’un câble tressé USB-C vers USB-C de couleur assortie.

Les teintes des câbles USB-C tressés correspondent à plusieurs des options de couleurs testées par Apple, selon Unknownz21. Dans l’ensemble, on peut s’attendre à ce que les couleurs de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus soient à peu près les mêmes que celles des modèles actuels :

Noir (Midnight)

Blanc (Starlight)

Jaune

Bleu

Orange/Corail

Ces dernières années, les gammes d’iPhone ont été lancées avec seulement 5 coloris, suivis d’un sixième au printemps pour stimuler les ventes à mi-parcours du cycle de production de l’appareil. Il semble que cela pourrait se poursuivre cette année, puisque seules 5 couleurs différentes de câble USB-C ont été repérées.