Xbox : Microsoft arrête la production de Kinect

Aussi surprenant cela soit-il, Kinect était encore fabriqué jusqu’à maintenant. Mais c’est désormais terminé, puisque Microsoft a annoncé l’arrêt de la production de cette caméra à détection de mouvement, symbole de la période sombre que la firme de Redmond traversait fin 2013.

Marques tierces

L’entreprise misait effectivement à l’époque sur ces capteurs de mouvements, et incluait dans la Xbox One cette caméra pour contrôler l’interface de la console et jouer à certains jeux adaptés. C’est par le biais d’un nouvel article publié sur le blog officiel que Microsoft a annoncé la fin de la production de l’Azure Kinect. Microsoft vendra cette technologie à des marques tierces et des partenaires qui seront libres d’en faire ce qu’ils veulent.

“À mesure que les besoins de nos clients et partenaires évoluent, nous mettons régulièrement à jour nos produits pour les soutenir au mieux. De temps en temps, cela inclut de nouvelles opportunités, ainsi que la mise au rebut de produits. Nous avons pris la décision de mettre fin à la production de l’Azure Kinect Developer Kit, mais cela est loin d’être la fin de cette technologie, car elle continuera d’être disponible dans notre écosystème de partenaires. Merci pour votre soutien et vos commentaires au fil des ans. Il est incroyable de voir ce que Microsoft et la communauté de développeurs ont pu réaliser ensemble”, peut-on lire. En bref, bon débarras.