Activision : Call of Duty, Diablo et consorts pourraient débarquer sur Ubisoft+ grâce à Xbox

Un sacré méli-mélo. Microsoft souhaite absolument clôturer le rachat d’Activision Blizzard King le plus vite possible, avant la date butoir du 18 octobre. L’autorité de régulation britannique, la CMA, est la seule institution à encore faire obstacle à la firme de Redmond, qui avait proposé 69 milliards de dollars pour s’accaparer l’éditeur de jeux vidéo Activision-Blizzard-King (Call of Duty, Diablo, Warcraft, Candy Crush…).

Brad Smith, l’actuel président de Microsoft, vient de publier une note qui détaille la refonte d’une partie du deal conclu avec Activision Blizzard King, pour répondre aux exigences de la CMA. Et celle-ci prévoirait de livrer à Ubisoft, pendant quinze ans, les droits du service de cloud gaming rattaché aux jeux d’Activision.

“Droits à perpétuité”

« Afin de répondre aux inquiétudes concernant l’impact du projet d’acquisition sur le streaming de jeux dans le cloud soulevées par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (la CMA, Ndlr), nous restructurons la transaction pour acquérir un ensemble plus restreint de droits », a déclaré Brad Smith. « Cela inclut la signature d’un accord effectif à la clôture de notre fusion qui transfère les droits de streaming cloud pour tous les jeux PC et console Activision Blizzard actuels et nouveaux sortis au cours des 15 prochaines années à Ubisoft Entertainment SA, l’un des principaux éditeurs de jeux mondiaux. Les droits seront à perpétuité. »

Toutefois, cette restructuration ne concerne pas l’Europe. “L’accord avec Ubisoft a été structuré de manière à ce que Microsoft acquière toujours les droits nécessaires pour honorer pleinement ses obligations légales en vertu de ses engagements envers la Commission européenne, ainsi que ses obligations contractuelles existantes envers d’autres fournisseurs de streaming de jeux en cloud, notamment Nvidia, Boosteroid, Ubitus, et Nware”. En bref, encore une sacrée histoire !