Un iPhone 15 Ultra pourrait remplacer le modèle Pro Max cette année

D’après une nouvelle rumeur, le prochain modèle haut de gamme d’Apple, l’iPhone 15 de 6,7 pouces, pourrait finalement s’appeler “iPhone 15 Ultra” et non “Pro Max”.

En septembre 2022 déjà, Mark Gurman de Bloomberg avait déclaré qu’il était “possible” qu’un iPhone 15 Ultra remplace l’iPhone 15 Pro Max cette année. Bien que ce changement de nom ait été confirmé par plusieurs de sources influentes telles que l’analyste Apple Ming-Chi Kuo fin 2022 et début 2023, l’idée s’est depuis estompée et l’accent a été mis sur le fait qu’Apple sortirait plutôt ce modèle en plus des autres l’année prochaine.

Aujourd’hui, Andrew O’Hara d’AppleInsider affirme sur Twitter que le nom “iPhone 15 Ultra” est de retour. O’Hara n’est pas un habitué des rumeurs sur Apple, mais il a partagé des rendus précis des AirPods Pro de deuxième génération avant leur lancement l’année dernière. Avec son écran plus grand, son autonomie plus longue et son appareil photo téléobjectif périscopique doté d’un zoom optique x6, l’iPhone haut de gamme pourrait justifier l’appellation “Ultra”.

Les choix d’Apple en matière de dénomination sont susceptibles de changer tout au long du processus de développement d’un produit, ce qui explique souvent pourquoi les nouveaux appareils sont intitulés différemment de ce que les rumeurs ont laissé entendre. Par exemple, on s’attendait à ce que le casque AirPods Max soit appelé “AirPods Studio”.

Plus récemment, on s’attendait à ce que visionOS s’appelle “xrOS”. Ce nom a été retrouvé dans tous les documents d’Apple après la conférence WWDC, ce qui indique que visionOS a été changé à la dernière minute. On ne sait pas si Apple changera le nom de son modèle “Pro Max” cette année, mais l’idée était probablement à l’étude au minimum et pourrait toujours être sur la table.