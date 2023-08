iPhone 15 Pro : un prix 100 à 200 dollars plus élevé que l’iPhone 14 Pro ?

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront au moins 100 dollars plus chers que leurs prédécesseurs, selon DigiTimes.

L’iPhone 14 Pro est vendu à partir de 999 dollars et l’iPhone 14 Pro Max à partir de 1 099 dollars. Les prévisions de DigiTimes situent le prix de l’iPhone 15 Pro entre 1 099 et 1 199 dollars et celui de l’iPhone 15 Pro Max entre 1 199 et 1 299 dollars.

L’augmentation significative du prix pourrait freiner les ventes des nouveaux modèles d’iPhone Pro cette année, pour les ramener à environ 77 millions d’unités en 2023. Selon les premières estimations, les livraisons s’élèveraient à environ 83 millions d’unités. Cela correspond à un déclin plus large de l’industrie des smartphones de plus de 5% d’une année sur l’autre.

En début d’année, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple envisageait d’augmenter le prix de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. L’analyste Jeff Pu a également déclaré que les iPhone 15 Pro pourraient être plus chers que les iPhone 14 Pro. Pu pense que l’iPhone 15 Pro pourrait être vendu à partir de 1 099 dollars, contre 999 dollars pour l’iPhone 14 Pro.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro devraient être dévoilés lors d’une keynote Apple le mardi 12 septembre. Si c’est le cas, les précommandes devraient avoir lieu le vendredi 15 septembre, et le lancement le vendredi 22 septembre.