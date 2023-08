iPhone : Apple va changer l’emplacement de la touche raccrocher

La marque à la pomme veut du changement. La nouvelle version du système d’exploitation d’Apple, iOS 17, qui devrait arriver dans les prochaines semaines, aura droit à une modification de taille par rapport à son prédécesseur. D’après le média américain CNBC, qui se fonde sur les relevés des testeurs de la version bêta d’iOS, le bouton pour raccrocher pendant un appel va voir son emplacement changer.

En bas à droite lors de l’appel

Aujourd’hui, lors d’une conversation téléphone sur iPhone, sept boutons sont positionnés sur l’écran: “Silence”, “Clavier” et “Haut-parleur” sur une première ligne, “Nouvel appel”, “FaceTime” et “Contacts” sur une deuxième ligne puis le bouton rouge pour raccrocher plus bas. Avec iOS 17, l’affichage ne contiendra que six boutons sur deux lignes. Les trois premiers boutons pourraient être “Haut-parleur”, “FaceTime” puis “Silence”. En-dessous seraient positionnés les boutons “Ajouter”, “Clavier” et le fameux bouton rouge “Raccrocher”, en bas à droite. Ce nouvel emplacement devrait réduire les risques de raccrocher par erreur.

Rappelons qu’IOS 17 va aussi proposer l’arrivée des fiches contacts personnalisées, baptisées posters. Ils s’afficheront lors de l’appel de la personne. Facetime va également permettre de laisser un message vocal la personne jointe n’est pas disponible.