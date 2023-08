Microsoft préparerait une Xbox Series X sans lecteur

Microsoft veut faire comme Sony. Alors que de nombreuses rumeurs bruissent quant à l’arrivée d’une Playstation 5 Pro, plus puissante que la PS5 originale donc, le géant de Redmond serait quant à lui en train de préparer une Xbox Series X sans lecteur de disque, comme la version de la PS5 vendue moins chère.

Plus petite et plus légère

L’information provient de Shpeshal Nick, qui, à l’occasion de sa participation au dernier podcast XboxEra, a affirmé que l’entreprise américaine avait pour plan de commercialiser cette Xbox dédié aux jeux au format digital. Rappelons que la Xbox Series S, moins puissante, est déjà sans lecteur de disque. Egalement, Microsoft va commercialiser dès le 1er septembre une Xbox Series S de 1 To de stockage à 349,99 euros.

Pas de détails supplémentaires n’ont filtré, mais cela signifierait donc que ce nouveau modèle de Xbox Series X pourrait être plus petit et plus léger. Dans tous les cas, cette décision serait peu surprenante : le format physique est effectivement de moins en moins populaire, et le Game Pass y contribue. De son côté, Sony veut proposer une PS5 avec lecteur de disque amovible.