Microsoft lance un outil contre les joueurs toxiques sur Xbox

Microsoft déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité sur les consoles Xbox One et Xbox Series. Elle permet aux utilisateurs de signaler facilement les échanges audio inappropriés, tout en enregistrant les preuves correspondantes.

Microsoft prend des mesures contre le harcèlement en ligne

Microsoft a récemment annoncé, dans un billet de blog publié le 12 juillet, la mise en place d’un nouveau système de signalement permettant de capturer et de rapporter les échanges inappropriés et/ou offensants sur le chat vocal. Ceci afin de continuer à soutenir les joueurs victimes de harcèlement en ligne, de comportements toxiques de la part d’autres membres de la communauté, ou qui sont simplement témoins de propos inappropriés tenus en ligne.

Cette mesure est actuellement en cours de déploiement sur les Xbox Series S | X et Xbox One. Selon Dave McCarthy, l’un des responsables de la division Xbox, cette fonctionnalité permet essentiellement : « la capture et le signalement d’activités vocales inappropriées dans n’importe quel jeu multijoueur avec chat vocal sur Xbox Series X|S et Xbox One ».

Faciliter le signalement des comportements toxiques des joueurs

Par ailleurs, il est annoncé que cette nouvelle fonctionnalité sera progressivement étendue à plusieurs milliers de jeux proposant un chat vocal en multijoueur, y compris les titres Xbox 360 rétrocompatibles.

Plus précisément, cette fonctionnalité permet aux joueurs d’enregistrer une vidéo d’une minute contenant des sons inappropriés ou violant les règles de la communauté Xbox, lorsqu’ils sont dans le jeu. Cette vidéo sera ensuite soumise aux équipes de modération Xbox, qui l’examineront pour décider des mesures à prendre. L’utilisateur qui a signalé le contenu sera informé de la décision des services Xbox à la fin du processus.

Il est à noter que Microsoft a pris des mesures appropriées. Les joueurs ayant enregistré un extrait litigieux ne seront pas obligés de le soumettre immédiatement aux services de modération. En effet, la vidéo restera sur la console pendant 24 heures avant d’être automatiquement supprimée, laissant ainsi le temps aux joueurs de réfléchir.

Cette initiative place également l’entreprise sur un pied d’égalité avec des concurrents tels que Sony et Riot Games (éditeur de Valorant). Ces derniers ont aussi mis en place un système de signalement similaire pour le chat vocal sur leurs services en ligne.