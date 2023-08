Baldur’s Gate 3 est le deuxième meilleur démarrage de l’année sur Steam

Un véritable raz-de-marée. Le jeu de rôle de l’été 2023, Baldur’s Gate 3, s’est avéré être un véritable phénomène culturel, alors même que rien ne l’y destinait. Paru le 3 août exclusivement sur PC (et le 6 septembre sur Playstation 5, et plus tard sur Xbox Series), il est aujourd’hui le deuxième meilleure démarrage de l’année sur la plateforme de jeux vidéo Steam, sur PC.

Le dimanche 6 août, 800.000 joueurs en moyenne ont joué au titre, juste derrière Hogwarts Legacy, inspiré de l’univers d’Harry Potter et paru en février dernier. Le jeu est également devenu le neuvième jeu le plus joué en simultané de tous les temps sur Steam, avec un pic à plus de 814.000 joueurs dimanche.

RPG à choix

Il faut dire que les fans ont dû attendre 23 ans pour toucher à un nouvel épisode de Baldur’s Gate : le deuxième opus était sorti en 2000. Outre ce succès commercial, le jeu est un succès critique, avec pour l’heure une note de 94/100 sur Metacritic. Il faut dire que l’histoire principal devrait nécessiter une centaine d’heures de jeu, et permettrait 17.000 fans différentes.

Le titre est un jeu de rôle old school qui vous permet de créer votre personnage de A à Z et de le diriger au tour par tour, dans un voyage rempli de quêtes scénarisées à choix : chacune changera votre histoire.