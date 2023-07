Porsche fait passer un nouveau cap à l’iPhone et à CarPlay

Souvenez-vous de la remarquable présentation d’Apple lors de la WWDC 2022. Le célèbre constructeur de Cupertino avait dévoilé une intégration de CarPlay dans les écrans des voitures, laissant entrevoir une possible Apple Car. Si la promesse n’a pas été entièrement tenue un an plus tard, Porsche, la prestigieuse marque automobile, fait un pas décisif dans cette direction.

Une nouvelle ère de contrôle et de connectivité entre l’iPhone et la voiture

Cette avancée marque un tournant majeur dans l’intégration des smartphones et des véhicules. Les conducteurs de Porsche pourront désormais utiliser leur iPhone non seulement pour écouter leur musique préférée. Ils pourront également contrôler différents paramètres de leur véhicule. Bientôt un an après la démonstration WWDC 2022, au cours de laquelle Apple a montré l’intégration de CarPlay sur l’écran d’une voiture. Cette vision est sur le point de devenir réalité, du moins en partie.

Porsche a récemment annoncé que l’application My Porsche combinerait désormais les fonctionnalités embarquées avec l’expérience CarPlay. En d’autres termes, l’application My Porsche sera accessible via l’interface CarPlay. Ainsi, l’iPhone ne se limite plus à un simple appareil de divertissement. Il dispose dorénavant d’un certain nombre de fonctions pour contrôler la voiture.

CarPlay : une application révolutionnaire

Grâce à l’application My Porsche, le conducteur pourra personnaliser les réglages audio, la climatisation et l’éclairage d’ambiance de son véhicule. De plus, il pourra profiter des modes de bien-être de Porsche, tels que la relaxation, l’échauffement et l’apaisement. De plus, l’application est compatible avec les commandes Siri, ce qui permet de contrôler ces fonctions du véhicule.

Cette avancée prometteuse offre une utilisation pratique et polyvalente de CarPlay, allant au-delà des simples fonctionnalités d’information et de divertissement. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une amélioration significative, l’intégration complète de CarPlay dans les véhicules, offrant un contrôle total du véhicule et de toutes ses options via l’interface Apple, n’a pas encore été réalisée.

Dans un premier temps, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible exclusivement sur le Porsche Cayenne 2024. Toutefois, Porsche prévoit d’ores et déjà de l’étendre à d’autres modèles à l’avenir.

Porsche propose également une autre fonctionnalité intéressante : la climatisation intelligente. Cette fonction utilise les données météorologiques pour rappeler au conducteur de régler la température intérieure de son véhicule en fonction de ses préférences. Ainsi, le conducteur bénéficie d’un confort optimal lorsqu’il quitte son véhicule.