Le casque XR de Samsung repoussé à cause de l’Apple Vision Pro ?

L’annonce spectaculaire de l’Apple Vision Pro au début du mois de juin a apparemment incité Samsung à retarder de plusieurs mois le lancement de son propre casque de réalité augmentée.

Le casque de réalité augmentée de Samsung ne sera pas disponible immédiatement. Selon GSMArena, le fabricant coréen a décidé de repousser son lancement de 3 à 6 mois après avoir pris connaissance des spécifications techniques de l’Apple Vision Pro. Celui-ci a été fièrement dévoilé par son rival californien au début du mois de juin.

Un temps de développement supplémentaire pour atteindre le niveau souhaité ?

Initialement prévu pour février 2024, le casque d’Extended Reality (XR) souhaité par Samsung devrait finalement arriver après celui d’Apple, probablement entre le printemps et l’été 2024. Les ingénieurs du groupe auront ainsi le temps de procéder à des ajustements pour le rendre plus compétitif.

Selon un article de SBS Biz, un média coréen, Samsung a récemment procédé à un examen approfondi de toutes les caractéristiques et du design de son prochain casque. L’objectif est clairement d’améliorer son produit pour ne pas se laisser distancer par le géant de Cupertino. Ce dernier propose en effet un casque XR technologiquement avancé.

Cependant, Apple n’est pas non plus dans une situation idéale avec son casque Vision Pro. L’entreprise aurait surestimé la demande initiale pour son casque de réalité mixte. Cela a récemment conduit à une révision à la baisse de ses prévisions de vente. En effet, il n’y aurait plus qu’un million d’unités pour le premier mois de commercialisation. Au lieu de cela, la marque vise désormais une commercialisation à plus petite échelle, avec environ 400 000 casques prévus pour les 12 premiers mois. Par ailleurs, un système d’achat sur réservation est mis en place.

Les problèmes de production d’Apple sont une opportunité pour Samsung

Cette situation pourrait être bénéfique pour Samsung, d’autant plus que l’Apple Vision Pro semble connaître d’importants problèmes de production. L’impact de ces problèmes sur le lancement du casque d’Apple au début de l’année prochaine n’est pas encore connu. De toute évidence, rien n’est encore joué. Reste à savoir si Samsung saura tirer parti des difficultés de son concurrent.