Apple envisagerait sérieusement de lancer un iMac encore plus grand

L’iMac 24 pouces, sorti en 2021, peut sembler trop petit pour certains utilisateurs. Cependant, il est possible qu’Apple envisage de proposer un modèle de 32 pouces à l’avenir. Selon Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, Apple expérimente cette idée. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à voir ce nouvel iMac de sitôt.

Le nouvel iMac 32 pouces d’Apple : une attente jusqu’en 2024

Selon Gurman, il faudra attendre au moins jusqu’à la fin de l’année 2024, voire plus, avant de pouvoir mettre la main sur ce modèle.

Avec un écran de 32 pouces, cet iMac agrandi serait particulièrement adapté aux utilisateurs avancés. Les créatifs ont besoin d’une surface d’affichage plus grande que les 24 pouces qu’offre actuellement l’iMac. Il convient toutefois de noter que le format actuel de 24 pouces reste un bon compromis entre les précédents iMac de 21,5 pouces et de 27 pouces d’Apple.

Un successeur potentiel de l’iMac Pro en vue ?

Dans un avenir proche, Apple prévoit de lancer un iMac 32 pouces pour remplacer l’iMac Pro 27 pouces, disparu il y a quelques années. Depuis lors, aucune alternative n’a été proposée dans la gamme des Mac tout-en-un. Les utilisateurs créatifs sont donc contraints de se tourner vers des solutions onéreuses telles que le combo Mac Studio et Studio Display. Cette option est toutefois plus encombrante qu’un simple iMac et ne convient pas nécessairement à tous les utilisateurs avancés.

Mark Gurman a également revu ses prévisions concernant le lancement d’un iMac de 24 pouces équipé du processeur Apple M3. La version actuelle de cet appareil devrait être mise à jour au second semestre 2023, selon le journaliste de Bloomberg. Elle utilise une puce M1 jugée “vieillissante”. Cependant, cette prédiction, faite en mars, a été légèrement retardée jusqu’à ce mois de juillet. Selon Gurman, Apple a finalement reporté la mise à jour matérielle au début de l’année 2024.