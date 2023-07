TikTok se paie Twitter et propose d’envoyer des messages avec seulement du texte

TikTok à l’assaut de tous les marchés. Ne voulant plus se cantonner à la vidéo, le géant chinois veut se payer Twitter et ainsi marcher sur ses plates bandes, en mettant en place une toute nouvelle fonctionnalité permettant de poster du texte seul. jusqu’ici, il était seulement possible de poster des photos et vidéos.

“Autre manière de s’exprimer”

Cette nouveauté permet aux utilisateurs « de partager leurs histoires, leurs poèmes, leurs paroles [de chanson] et d’autres contenus écrits, ce qui donne aux créateurs une autre manière de s’exprimer », indique le réseau social. Les utilisateurs peuvent d’ailleurs ajouter une couleur de fond, modifier la façon dont le texte apparaît, et ajouter de la musique et des autocollants. Les messages sont limités à 1000 caractères. Des utilisateurs peuvent participer à la publication en faisant un duo ou en commentant.

TikTok a bien choisi son moment, alors que Twitter se transforme en X et potentiellement en une application à tout faire. TikTok réussira-t-il toutefois à contrer X ? Rien n’est moins sûr…