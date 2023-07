Spotify augmente les prix de ses abonnements en France

L’inflation frappe décidément tous les domaines. Le géant du streaming Spotify a décidé d’augmenter ses prix en France, sur toutes ses offres, qu’elles concernant une seule personne, deux, la famille ou les étudiants.

Hausses de 1 à 2 euros

L’abonnement Spotify Premium en France coûte désormais 10,99€/mois, contre 9,99€/mois auparavant, soit une hausse de 1€. L’offre Duo, qui concerne deux personnes, passe de 12,99€/mois à 14,99€/mois, soit 2€ supplémentaires. Pour ce qui est de l’offre famille, le tarif est maintenant de 17,99€/mois, contre 15,99€/mois auparavant, soit là encore 2€ supplémentaires. L’offre pour les étudiants est au prix de 5,99€/mois contre 4,99€/mois auparavant, en hausse de 1€.

Les nouveaux tarifs sont d’ores et déjà en place. Les utilisateurs actuels bénéficieront d’un mois avant que le nouveau prix ne s’applique. « Le marché n’a cessé d’évoluer depuis notre lancement. Pour continuer à innover, nous modifions nos prix pour l’abonnement Premium sur un certain nombre de marchés dans le monde. Ces mises à jour nous aideront à continuer à offrir de la valeur aux fans et aux artistes sur notre plateforme », indique le service de streaming dans son annonce. La France n’est pas le seul pays concerné : la Belgique, le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont aussi impactés.