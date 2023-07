Les tensions USA/Chine mettent en péril la production de l’iPhone 16

Au cours des deux derniers mois, les relations entre les États-Unis et la Chine sont devenues très compliquées. Cette situation a des répercussions significatives sur l’industrie électronique. En effet, les deux pays ont mis en place des restrictions qui limitent les collaborations entre leurs entreprises. Ces restrictions peuvent avoir un impact sur la production de puces destinées aux iPhone d’Apple.

Tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine

En février dernier, les États-Unis ont abattu un ballon de surveillance chinois. Cette situation a aggravé les tensions entre les deux puissances et a entrainé une guerre économique et industrielle, avec des restrictions imposées aux entreprises des deux pays. Pour le moment, la production des puces pour l’Apple 15 n’a pas été affectée. Néanmoins, la production des futurs iPhone pourrait être menacée.

9to5Mac souligne les différentes restrictions imposées par les États-Unis et la Chine. En effet, la Chine a interdit aux entreprises affiliées au gouvernement d’acheter des puces auprès de Micron. De son côté, le gouvernement américain a interdit la vente de services d’intelligence artificielle par le biais de fournisseurs cloud à la chine. Il s’agit :

qu’Amazon Web Services ;

Microsoft Azure ;

Google Cloud.

De plus, la Chine a mis en place des contrôles à l’exportation pour les deux matériaux essentiels à la fabrication de puces, tels que le gallium et le germanium. Selon les informations de Reuters, les entreprises américaines font tout leur possible pour se procurer ces matériaux avant la date limite du 1er août.

Risque pour l’approvisionnement en lithium et la production d’iPhone

Apple s’appuie principalement sur TSMC, le géant taïwanais fournisseur de puces électroniques. D’après les informations de Reuters, TSMC pense que sa production ne sera pas affectée par les restrictions imposées par le gouvernement chinois. Cependant, certains analystes stipulent que la Chine pourrait étendre les contrôles à l’exportation à d’autres terres rares, notamment le lithium. Cette situation pourrait créer d’énormes problèmes pour la fabrication des batteries de smartphones, car le lithium est un composant essentiel. Wei Jianguo, ancien vice-ministre du Commerce a déclaré que ces restrictions ne sont qu’un début et que le gouvernement chinois a d’autres moyens pour pallier à ce problème. Il faut souligner que cela pourrait avoir un impact sur d’autres marques étrangères. Toutefois, l’attention se concentre particulièrement sur Apple, compte tenu de son statut d’icône américaine.