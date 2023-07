Nothing Ear (Sick) & Ear (2) : quelles nouveautés sur ces écouteurs sans fil ?

Nothing a dévoilé plusieurs améliorations pour ses écouteurs sans fil. Ces nouveautés concernent l’introduction de la fonction de réduction de bruit active dans les ear (stick) et d’une nouvelle couleur (noir) pour les ear (2).

Nothing révolutionne l’expérience audio avec ses égaliseurs

Alors que le lancement du prochain smartphone de Nothing, le Nothing Phone (2) est imminent, la marque britannique n’a pas négligé ses premiers produits. Ce jeudi, la marque a annoncé une série de mises à jour pour ses écouteurs intra-auriculaires Nothing ear (2) et ses modèles ouverts Nothing ear (stick).

Dans une récente annonce sur sa chaîne YouTube, Nothing a révélé qu’un nouvel égaliseur serait disponible pour ses deux dernières paires d’écouteurs. Cette nouvelle fonctionnalité offrira aux utilisateurs une personnalisation encore plus poussée de leur expérience sonore en ajustant la signature sonore à l’aide d’un égaliseur huit bandes. Jusqu’à présent, Nothing se limitait à une roue à trois axes comprenant :

les médiums,

les basses ;

les aigus.

Ceci permet à l’utilisateur d’apporter de légères modifications à chaque plage de fréquence. Avec ces huit bandes, Nothing se met à jour pour permettre un affinage plus précis de la réponse en fréquence se des écouteurs. De plus, la firme a rendu possible le partage des paramètres d’égalisation plus simple grâce au code QR.

Les améliorations apportées aux écouteurs et le prix de vente

Outre ces améliorations, Nothing a récemment mis à jour ses Nothing ear (stick). Cette mise à jour comprend une fonctionnalité de réduction active du bruit qui permet de réduire légèrement les sons provenant de l’environnement extérieur. Toutefois, il faut noter que le format semi-ouvert de ces écouteurs ne favorise pas une réduction du bruit aussi efficace, en l’absence d’isolation passive sur laquelle s’appuie.

Par conséquent, la fonctionnalité de réduction active du bruit sera relativement modeste comparativement à celle proposée sur les Samsung Galaxy Buds Live ou les Huawei FreeBuds 5. La firme a également révélé un nouveau coloris pour ses écouteurs ear (2). En effet, l’équipement est désormais disponible en version noire en plus de la teinte blanche déjà existante. Cependant, les écouteurs conservent leur design transparent tant pour le boîtier que pour les tiges des écouteurs. Il convient de noter que cette approche avait été adoptée par les écouteurs Nothing ear (1). La version noire des écouteurs Nothing ear (2) sera disponible en quantité limitée sur le site officiel du constructeur au prix de 149 euros dès ce jeudi. Par la suite, ils seront plus largement proposés à partir du 21 juillet.