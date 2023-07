Le Xiaomi Mi Mix Fold 3 bientôt disponible : quid de la France ?

Préparez-vous à découvrir le futur de la téléphonie pliable avec le très attendu Xiaomi Mi Mix Fold 3. Alors que son lancement est prévu pour le mois d’août prochain, les passionnés de technologie devront faire face à une déception. En effet, ce bijou technologique ne sera pas disponible pour tout le monde.

Découvrez en avant-première le Xiaomi Mi Mix Fold 3

Le Xiaomi Mi Mix Fold 3 fera bientôt son apparition officielle au mois d’août. Cependant, selon les informations divulguées par une source fiable, il semble que ce smartphone ne sera une fois de plus pas disponible en France.

Le Xiaomi Mi Mix Fold 3 représente la troisième génération des téléphones pliables de Xiaomi. La société chinoise a confirmé, par l’intermédiaire de son président Lu Weibing, que le lancement du Mix Fold 3 est prévu pour le mois d’août.

Selon les informations rapportées par GSM Arena, le Mix Fold 3 sera le premier appareil fabriqué dans la nouvelle usine intelligente de Xiaomi. Le site affirme également que le Mix Fold 3 sera plus fin et plus résistant que son prédécesseur. Rappelons que le Mix Fold 2 était déjà très impressionnant avec une épaisseur de 11,2 mm lorsqu’il est plié. De plus, il devrait bénéficier d’un partenariat avec Leica.

Sauf surprise, aucune sortie française n’est prévue pour le moment

Malheureusement, il semble peu probable que ce téléphone soit disponible dans nos contrées. Selon Ice Universe, une source généralement fiable, Xiaomi ne prévoit pas de le commercialiser à grande échelle dans le monde. Comme de nombreux fabricants, Xiaomi adopte une approche prudente en matière de smartphones pliables, plutôt que de les produire en grande quantité. Pendant ce temps, Samsung peut continuer à se reposer sur ses lauriers.

Selon des rumeurs antérieures, le Mix Fold 3 pourrait intégrer une caméra frontale sous l’écran pliable. Il est par ailleurs probable qu’il soit équipé d’un téléobjectif X5, d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et d’une technologie de recharge sans fil de 50 W.