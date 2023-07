Wear OS 4 : une version bêta ouverte en approche sur la Pixel Watch ?

Google serait en train de développer une version bêta ouverte de Wear OS 4, qui serait proposée sur la Pixel Watch. Il s’agirait d’une première pour le système d’exploitation destiné aux montres connectées de l’entreprise américaine.

Depuis de nombreuses années, Google a l’habitude de proposer des versions bêta ou des préversions pour les développeurs Android sur ses propres smartphones de la gamme Pixel. Ces téléphones sont souvent les seuls à permettre aux utilisateurs de découvrir en avant-première les nouvelles fonctionnalités intégrées aux mises à jour du système d’exploitation.

Google se lance enfin dans les montres connectées

Si Google propose ce type de fonctionnalités pour ses smartphones, l’entreprise avait jusqu’à présent négligé son système d’exploitation dédié aux montres connectées, Wear OS. Certes, depuis 2014, Google développe Wear OS, anciennement connu sous le nom d’Android Wear. Cependant, l’entreprise n’avait pas encore créé sa propre montre afin de pouvoir tester de nouvelles fonctionnalités. Toutefois, cela a changé avec le lancement de la Pixel Watch à la fin de l’année dernière.

Depuis le lancement de la Pixel Watch, Google a également présenté la nouvelle version de son système pour montres connectées, Wear OS 4, lors de la conférence Google I/O en mai. Bien que cette mise à jour ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs, il semblerait qu’un programme bêta soit en préparation, comme le rapporte 9to5Google.

Bêta Wear OS pour la Pixel Watch bientôt disponible

Le site 9to5Google a fait une découverte intéressante en analysant le code source de la page dédiée aux versions bêta d’Android sur le site de Google. En effet, deux programmes bêta de Wear OS sont mentionnés pour la Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi et pour la Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi/4G. Cette découverte indique que Google va permettre aux utilisateurs de sa montre connectée de télécharger Wear OS 4 afin de découvrir ses nouvelles fonctionnalités. Ceci avant une mise à jour plus large destinée à l’ensemble des utilisateurs.

Parmi les améliorations annoncées pour Wear OS 4, Google a déjà indiqué qu’il offrirait entre autres :

une meilleure gestion de la batterie ;

une synthèse vocale plus puissante ;

une sauvegarde automatique des données ;

ainsi qu’une toute nouvelle gestion des cadrans.

La version bêta de Wear OS 4 pourrait arriver en premier sur la Pixel Watch. On s’attend cependant à ce qu’elle soit d’abord disponible sur la Samsung Galaxy Watch 6 et la Watch 6 Classic, dont l’annonce est prévue pour le 26 juillet. Il est également possible que cette nouvelle version de Wear OS soit intégrée dès le départ dans la prochaine montre de Google, la Pixel Watch 2, attendue début octobre.