Licence 5G : Apple signe un nouvel accord pluriannuel avec Nokia

Apple et Nokia ont récemment signé un accord de licence qui permettra à Apple d’accéder aux inventions brevetées de Nokia dans le domaine de la 5G et d’autres technologies.

Les deux entreprises avaient déjà conclu un accord de licence qui devait expirer à la fin de l’année 2023, et ce nouvel deal remplacera celui qui arrive à échéance. Nokia et Apple n’ont pas annoncé les termes du contrat, mais Nokia recevra bien sûr une rémunération de la part d’Apple.

Nokia possède plus de 20 000 brevets, dont 5 500 liés à la technologie 5G. Nokia propose ses brevets à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND), car nombre d’entre eux sont considérés comme essentiels. Cela signifie que les entreprises peuvent obtenir une licence pour les technologies Nokia à un prix “raisonnable”, mais il y a parfois des différends sur la définition de ce terme…

En 2017, Apple et Nokia avaient conclu un accord de licence à la suite d’un différend juridique, et cet accord de 2017 devait donc expirer en 2023. Les revenus liés au dernier accord entre Nokia et Apple seront pris en compte dans les résultats de Nokia pour le premier trimestre 2024.