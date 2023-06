Les 10 jeux à surveiller d’ici la fin d’année 2023

La fin d’année sera blindée en jeux, comme rarement une année l’a été. Après un premier semestre totalement fou, où l’on a vu s’imposer des titres comme Hogwarts Legacy, Octopath Traveler 2, Star Wars Jedi Survivor, Zelda Tears of the Kingdom et Final Fantasy XVI, les derniers mois de 2023 promettent des jeux encore plus dingues. World is Small en a sélectionné 10 d’entre eux qui seront, à coup sûr, d’une grande qualité.

Atlas Fallen, le 10 août

Atlas Fallen est le dernier né de Deck13, le studio qui nous a apporté The Surge, un Dark Souls-like. Cette fois, Deck13 nous propose un jeu aux vibes rappelant le très apprécié Darksiders, mais dans un monde ouvert. On a hâte d’en voir plus !

Blasphemous 2, le 24 août

Blasphemous premier du nom était un grand jeu indé. Et il est certain que le deuxième opus sera encore meilleur. Ce metroidvania en 2D avec une superbe direction artistique en pixel art promet d’être encore plus violent et sordide que son prédécesseur.

Armored Core VI, le 25 août

On continue ce mois d’août totalement fou avec le dernier né de From Software, studio développeur de Dark Souls et Elden Ring. Cette fois, il versera dans des combats de mécha explosifs séquencés en mission. Nul doute que le système de combat s’inspirera d’Elden Ring, véritable plébiscite.

Baldur’s Gate 3, le 31 août

Place à la grande aventure avec ce Baldur’s Gate 3, pour l’instant uniquement commercialisé sur PS5 et PC. Ce RPG dantesque rappelle dans son esthétique The Witcher 3, mais s’annonce encore plus riche avec son système de combat similaire à Divinity Original Sin.

Starfield, le 6 septembre

C’est évidemment le très gros morceau de cette fin d’année. Ce space opéra des créateurs de Fallout et Skyrim sortira sur Xbox et PC. Il promet d’être gigantesque avec 1000 planètes à visiter, des quêtes d’une grande qualité, et des gunfights à rejoindre avec son propre vaisseau.

Lies of P, le 19 septembre

Ce Dark Souls-like veut retranscrire l’univers de Pinocchio dans un jeu violent et difficile. C’est très étrange, mais ça a l’air de marcher. Une démo jouable est d’ores et déjà disponible.

Lords of the Fallen, le 13 octobre

Encore un Dark Souls-like ! Mais là où le genre est souvent graphiquement en retrait, celui-ci n’a rien à envier à une grosse production puisqu’il est propulsé par le moteur graphique Unreal Engine 5. Des dires des développeurs, ce Lords of the Fallen veut être un “Dark Souls 4.5”, rien que ça.

Alan Wake 2, le 17 octobre

Oui, ce mois d’octobre s’annonce chargé… Alan Wake 2 risque de faire du bruit puisque le titre de Remedy, action-horreur, est beau à en pleurer. Bienvenue dans l’esprit tordu d’un écrivain enfermé dans l’un de ses livres.

Spider-Man 2, le 20 octobre

Sans aucun doute le gros blockbuster de cette fin d’année. Insomniac Games va transformer son génial Spiderman datant de 2018 en un titre vous permettant d’incarner Peter Parker et Miles Morales, avec chacun ses pouvoirs, ses quêtes et ses costumes. Avec, comme grand méchant, Venom…

Super Mario Bros Wonder, le 20 octobre

Le même jour, Nintendo commercialisera le titre de sa fin d’année, à savoir un tout nouveau Mario 2D. Nouvel univers, nouveaux mondes, nouvelles transformation et nouvelle direction artistique… Tout est là !