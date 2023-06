Final Fantasy XVI est la bombe attendue, selon les notes de la presse

Final Fantasy XVI sort aujourd’hui sur Playstation 5. Très attendue, cette nouvelle itération de la saga culte du jeu vidéo a effectué un virage à 180 degrés par rapport à ce que proposait tous les anciens opus, puisque le titre est désormais un beat them all fortement scénarisé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que FF XVI séduit avec cette nouvelle formule, si l’on en croit les notes de la presse.

Quêtes secondaires peu passionnantes, mais univers incroyable

Du côté de l’international, IGN lui a mis la note de 9/10 soulignant une “histoire et un monde incroyables qui lui donnent le droit de s’écarter de ce qu’attendaient les fans de Final Fantasy.” Gamespot a également attribué la note de 9/10, pointant du doigt un des meilleurs épisodes de la saga. “FFXVI marque un tournant brutal dans une série qui s’est toujours réinventée“, écrit le site américain. Enfin, Video Games Chronicles est aussi emballé, avec 4 étoiles sur 5. Le média pointe une musique totalement folle, mais des animations parfois pauvres et des cutscenes un peu trop longues.

En France, on est un poil plus exigeant. Gamekult a mis la note de 8/10, expliquant que FFXVI est un “Final Fantasy par vertu du logo collé sur sa jaquette“. Autrement dit, il s’éloigne beaucoup des codes de la saga. Pour jeuxvideo.com, la structure du jeu est “répétitive“, et les quêtes secondaires “peu passionnantes à jouer“, mais ces défauts sont rattrapés par “des environnements et des panoramas magnifiques” et “des compétences jouissives aux animations impressionnantes“. En bref, FFXVI est un jeu qui vaut le coup !